“A los 15 años me vestí de prostituta y fui al Bajo Flores para encontrar a mi hermana”: el dramático episodio que Analía Franchín recordó en PH Podemos Hablar

Analía Franchín recordó en PH, Podemos Hablar, cómo la adicción de su hermana Sandra atravesó su adolescencia y la llevó a hacerse cargo de su sobrina. También contó una de las situaciones más impactantes que vivió durante la búsqueda de ambas.

Durante la emisión de PH, Podemos Hablar de este sábado 12 de septiembre, Andy Kusnetzoff invitó a pasar al punto de encuentro a quienes habían atravesado una adolescencia marcada por los excesos. Analía Franchín dio un paso al frente y aprovechó la consigna para contar una historia familiar que la marcó desde muy joven.

La periodista explicó que, cuando tenía apenas 15 años, su hermana Sandra tenía 25 y atravesaba un grave problema de adicción. Debido a esa situación, Analía terminó asumiendo responsabilidades que no correspondían a una adolescente, entre ellas cuidar a la hija de su hermana.

“Excesos tuve porque me tocó ser grande cuando era adolescente”, recordó Franchín durante el programa. Según relató, hubo un episodio que cambió por completo la situación familiar: Sandra logró ingresar a la casa pese a que sus familiares habían decidido no abrirle para proteger a la beba y se llevó a la niña.

La pequeña permaneció desaparecida junto a su madre durante una semana. Franchín remarcó que no consideraba que su hermana hubiera actuado por maldad, sino que atravesaba una enfermedad relacionada con las adicciones.

La desesperación por encontrar a su hermana y a su sobrina llevó a Analía a tomar una decisión extrema. Según contó en PH, se disfrazó de prostituta y se dirigió al Bajo Flores para intentar dar con el paradero de Sandra.

“A los 15 años me vestí de prostituta y me fui al Bajo Flores para encontrar a mi hermana”, reveló frente a Andy Kusnetzoff.

Franchín explicó que sentía que era la única integrante de su familia que podía emprender esa búsqueda, ya que era quien mantenía un vínculo más cercano con Sandra.

En medio de esa búsqueda, llegó hasta la casa de un hombre vinculado al narcotráfico. Allí, según relató, encontró una manta de bebé junto a una mesa donde había drogas. La escena le permitió comprender que su sobrina había pasado la noche en ese lugar.

Finalmente, Sandra fue detenida en La Plata por una causa relacionada con drogas y la familia logró recuperar a la niña.

Después de ese episodio, la hija de Sandra creció junto a la familia de Analía. La periodista contó que durante años tuvo que acompañar a su sobrina y explicarle la situación que atravesaban sus padres.

“Mi sobrina creció siendo criada por nosotros”, contó Franchín, quien también señaló que siempre intentó transmitirle que tanto su madre como su padre eran personas enfermas.

Años después, Analía volvió a encontrarse con su hermana en una situación extrema. Según recordó en PH, la vio en la calle, en la zona de la villa 1-11-14, comiendo pollo crudo.

Pese a todo lo que había ocurrido, la periodista aseguró que nunca dejó de acompañarla. “Yo le juré que iba a estar de su lado hasta el día que muriera y así fue”, afirmó.

Sandra Franchín murió en junio de 2024, a los 61 años, después de una larga historia atravesada por distintas adicciones. También tenía un diagnóstico positivo de VIH y se encontraba internada cuando su estado de salud se complicó por una neumonía.

Analía recibió la noticia de la muerte mientras se encontraba trabajando en A la Barbarossa. En aquella oportunidad, sus compañeros debieron contenerla en medio de la emisión.