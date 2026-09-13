Tragedia en Mendoza: murió un motociclista de 19 años y su acompañante, de 14, quedó hospitalizada

La víctima fatal circulaba en una motocicleta Motomel y chocó contra un Chevrolet Agile en la intersección del carril Chimbas y calle La Mora. Una adolescente de 14 años que viajaba con él fue trasladada al Hospital Perrupato.

Un joven de 19 años murió este sábado luego de protagonizar un accidente vial con una motocicleta en Chapanay, San Martín.

El siniestro ocurrió en la intersección del carril Chimbas y calle La Mora.

Según informaron fuentes policiales, el accidente ocurrió cuando un Chevrolet Agile circulaba por el carril Chimbas hacia el norte. Al llegar al cruce con calle La Mora, el vehículo colisionó con una motocicleta Motomel que avanzaba de oeste a este.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto, identificado como B.J.A., de 19 años, falleció en el lugar. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constató su muerte.

En la motocicleta también viajaba una adolescente de 14 años, quien resultó herida y fue trasladada al Hospital Perrupato para recibir asistencia médica.

En tanto, el Chevrolet Agile era conducido por un hombre de 46 años, quien viajaba junto a su pareja y sus dos hijos menores. Los ocupantes del automóvil no sufrieron lesiones.

Tras el accidente, trabajó en el lugar personal de Policía Científica y de la Unidad Investigativa Departamental (UID). Por disposición de la autoridad judicial, también se solicitó un dosaje al conductor del automóvil para determinar si presentaba alcohol en sangre.