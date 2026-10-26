SUAF: ¿cuánto vas a cobrar en noviembre del 2026 según tu sueldo?

ANSES aplicará un aumento del 1,93% a las asignaciones familiares del SUAF en noviembre de 2026. Conocé cuánto vas a cobrar por hijo, prenatal, nacimiento, adopción y matrimonio según los ingresos de tu grupo familiar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un aumento del 1,93% a las asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) en noviembre de 2026. La actualización alcanzará a trabajadores registrados, monotributistas, jubilados y pensionados, y titulares de la prestación por desempleo.

El incremento se calculó en función de la inflación de septiembre informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De esta manera, los montos de las asignaciones familiares se actualizarán en el mismo porcentaje que los haberes previsionales.

Sin embargo, el importe que cobrará cada familia dependerá de sus ingresos, ya que Anses establece diferentes rangos según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF).

Asignación por hijo del SUAF en noviembre de 2026

A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la asignación por hijo del SUAF no tiene un monto único para todos los beneficiarios. El importe varía según los ingresos del grupo familiar.

Con la actualización de noviembre, los valores estimados por hijo serán los siguientes:

Rango 1: $79.812,80 por hijo, para grupos familiares con ingresos de hasta $1.212.301.

$79.812,80 por hijo, para grupos familiares con ingresos de hasta $1.212.301. Rango 2: $53.838,46 por hijo, para ingresos de entre $1.212.301,01 y $1.777.957.

$53.838,46 por hijo, para ingresos de entre $1.212.301,01 y $1.777.957. Rango 3: $32.564,29 por hijo, para ingresos de entre $1.777.957,01 y $2.052.708.

$32.564,29 por hijo, para ingresos de entre $1.777.957,01 y $2.052.708. Rango 4: $16.801,94 por hijo, para ingresos de entre $2.052.708,01 y $6.419.726.

Por lo tanto, para conocer cuánto se cobrará en noviembre, las familias deben identificar en qué rango de ingresos se encuentran y cuántos hijos tienen a cargo.

¿Cuánto cobra el SUAF por hijo con discapacidad?

Las familias con hijos con discapacidad reciben una asignación de mayor valor. En estos casos, no se establece una edad máxima para acceder al beneficio y no se aplica el tope máximo de ingresos familiares previsto para la asignación por hijo.

Los montos estimados para noviembre serán:

Rango 1: $259.861,30.

$259.861,30. Rango 2: $183.839.

$183.839. Rango 3: $116.026.

El importe depende del rango de ingresos que corresponda al grupo familiar.

SUAF: cuánto se cobra por prenatal en noviembre

Anses también actualiza la asignación por prenatal, destinada a acompañar económicamente a los trabajadores comprendidos en el sistema durante el embarazo.

Los valores estimados para noviembre serán los siguientes:

Rango 1: $79.816.

$79.816. Rango 2: $53.841.

$53.841. Rango 3: $32.566.

$32.566. Rango 4: $16.806.

Al igual que ocurre con la asignación por hijo, el monto de la prestación por prenatal depende de los ingresos familiares.

Asignaciones por nacimiento, adopción y matrimonio

El SUAF contempla, además, pagos únicos para determinadas situaciones familiares. En noviembre de 2026, los importes estimados serán los siguientes:

Asignación por nacimiento: $93.035.

$93.035. Asignación por adopción: $556.217.

$556.217. Asignación por matrimonio: $139.300.

Estas prestaciones se abonan cuando se cumplen los requisitos establecidos por Anses para cada beneficio.

Ayuda Escolar Anual del SUAF: cuánto se cobra

La Ayuda Escolar Anual es otro de los beneficios que pueden recibir las familias incluidas en el SUAF para acompañar los gastos vinculados con la educación de sus hijos.

En noviembre, el importe general se mantendrá en $85.000. El Gobierno decidió conservar ese valor durante todo el ciclo lectivo para evitar diferencias entre los estudiantes que acreditaron su escolaridad en distintos momentos del año.

De esta manera, el monto no tendrá una nueva actualización mensual como sucede con otras asignaciones familiares.

Asignación por cónyuge para jubilados y pensionados

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de Anses también pueden acceder a la asignación familiar por cónyuge, siempre que estén casados y cumplan las condiciones establecidas para la prestación.

En noviembre de 2026, este beneficio mensual se actualizará a $19.369.

Así, el aumento del 1,93% alcanzará a distintas prestaciones del SUAF, aunque los importes finales dependerán del tipo de asignación y, en los casos correspondientes, de los ingresos del grupo familiar.