SUAF: ¿cuánto vas a cobrar en junio por hijo según tu sueldo?

Anses actualizó los topes del SUAF para junio de 2026: conocé cuánto vas a cobrar por hijo según los ingresos de tu grupo familiar y quiénes pueden acceder al beneficio.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los nuevos valores del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) para junio de 2026. Con el aumento del 2,58% aplicado por movilidad, también se actualizaron los topes de ingresos y los montos a cobrar por hijo según el salario del grupo familiar.

Desde este mes, el límite máximo de ingresos del grupo familiar para acceder al beneficio pasó a ser de $5.941.936, mientras que el tope individual quedó fijado en $2.970.968, según la Resolución 146/2026.

¿Cuánto vas a cobrar por hijo en junio según tu sueldo?

El monto de la asignación familiar por hijo varía según el ingreso bruto del grupo familiar. Es decir, Anses toma en cuenta el salario antes de descuentos y retenciones de ambos progenitores, sin importar si están casados o separados.

Las escalas vigentes para junio de 2026 son las siguientes:

Ingresos familiares de hasta $824.838: cobran el monto más alto de la asignación.

cobran el monto más alto de la asignación. Ingresos entre $824.838,01 y $1.209.707: reciben un monto intermedio.

reciben un monto intermedio. Ingresos entre $1.209.707,01 y $1.396.650: perciben un valor menor.

perciben un valor menor. Ingresos entre $1.396.650,01 y $5.941.936: cobran el monto mínimo del SUAF.

Es importante tener en cuenta que, si uno de los integrantes del grupo familiar supera el tope individual de $2.970.968, o si entre ambos exceden el máximo permitido de $5.941.936, se pierde el derecho a cobrar las asignaciones familiares durante junio.

¿Quiénes pueden cobrar el SUAF?

El régimen alcanza a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares del fondo de desempleo, beneficiarios de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y excombatientes de Malvinas.

Excepción para hijos con discapacidad

En el caso de hijos con discapacidad, la asignación familiar no tiene límites máximos de ingresos. Las familias que tengan un hijo con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente pueden acceder al beneficio sin importar el nivel salarial.

La misma excepción se aplica al cobro de la ayuda escolar anual para hijos con discapacidad.

Qué es el Formulario Madres de Anses

Anses mantiene vigente el denominado Formulario Madres, un trámite que permite cambiar al titular que cobra la asignación por hijo cuando la persona registrada no convive con el menor o no está a cargo de su cuidado diario.

El objetivo es garantizar que el dinero llegue efectivamente a quien tiene la crianza del niño o adolescente. Sin embargo, el trámite no modifica el régimen: el SUAF no se convierte en Asignación Universal por Hijo (AUH), sino que solo cambia quién recibe el pago.

La gestión debe hacerse de forma presencial en una oficina de Anses.