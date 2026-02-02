SUAF: ¿cuánto vas a cobrar en febrero según tu sueldo?

La ANSES confirmó el aumento del 2,85% para las Asignaciones y las jubilaciones. Cobrarán hasta los $5.200.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en febrero de 2026 aplicará un aumento del 2,85% en los montos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). La actualización se realizará tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), en línea con el esquema de movilidad vigente.

La suba se mantendrá a pesar de que el proyecto de ley del Presupuesto 2026 proponía eliminar los aumentos automáticos para estas asignaciones. Esa modificación fue rechazada por la Cámara de Diputados, por lo que el SUAF continúa ajustándose según la inflación registrada dos meses atrás.

Desde ANSES recuerdan que los montos del SUAF varían según los ingresos del grupo familiar. En ese sentido, los valores informados corresponden a los beneficiarios que integran el primer rango de ingresos.

SUAF: ¿cuánto vas a cobrar según el rango que te corresponde?

Los valores de la asignación por hijo varían de acuerdo con el ingreso del grupo familiar. Según estimaciones. los montos para enero de 2026 quedarían de la siguiente manera:

Rango 1: $64.554 Ingresos familiares hasta $999482

Rango 2: $43.544 Ingresos familiares hasta $1.465.838

Rango 3: $26.338 Ingresos familiares hasta $1.692.360

Rango 4: $13.588 Ingresos familiares hasta $5.292.758

Estos importes son estimativos y surgen de aplicar el índice de movilidad a los valores actuales.

Además, el organismo previsional también actualizará los topes de ingresos para acceder al beneficio.

Asignación por hijo con discapacidad

Para los hijos con Certificado Único de Discapacidad (CUD), la asignación es más elevada y no tiene límite de edad. Los valores estimados para enero de 2026 son:

Rango 1: $210.186

Rango 2: $148.692

Rango 3: $93.844

Formulario Madres: cómo solicitar el cambio de titularidad

Las madres que tengan la tenencia de sus hijos pero no perciban el SUAF pueden iniciar el trámite de cambio de titularidad mediante el Formulario Madres de Anses. La gestión es presencial, de carácter declarativo y no requiere una sentencia judicial de embargo.

Desde el organismo aclaran que este trámite no convierte el SUAF en la Asignación Universal por Hijo (AUH) ni reemplaza la obligación del otro progenitor de cumplir con el pago de la cuota alimentaria.