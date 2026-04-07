SUAF: ¿cuánto vas a cobrar en abril según tu sueldo?

La ANSES comenzará a pagar este viernes los haberes para todos los beneficiarios de Salarios Familiares, es decir aquellos trabajadores en relación de dependencia y monotributistas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de pagos de la asignación por hijo del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) correspondiente a abril de 2026. Como es habitual, las fechas se organizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular.

SUAF: ¿cuánto vas a cobrar según tu sueldo en abril 2026?

Los haberes por hijo en abril según tu sueldo son:

Ingreso Familiar $1058088: $68341

Ingreso Familiar $1551789: $46099

Ingreso Familiar: $1791592: $27883

Ingreso Familiar: $5603102: $14386

SUAF: Cronograma de cobro en abril de 2026

El calendario oficial quedó establecido de la siguiente manera:

10 de abril: DNI terminados en 0.

13 de abril: DNI terminados en 1.

14 de abril: DNI terminados en 2.

15 de abril: DNI terminados en 3.

16 de abril: DNI terminados en 4.

17 de abril: DNI terminados en 5.

20 de abril: DNI terminados en 6.

21 de abril: DNI terminados en 7.

22 de abril: DNI terminados en 8.

23 de abril: DNI terminados en 9.

Además, el viernes 10 de abril se abonarán las asignaciones familiares del SUAF a todos los titulares de Pensiones no Contributivas (PNC), sin importar la terminación del DNI.

SUAF: Aumento del 2,9% en abril

En abril de 2026, las asignaciones familiares se actualizarán un 2,9%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Con este ajuste:

La asignación por hijo para el primer rango de ingresos será de $68.341 .

. La asignación por hijo con discapacidad ascenderá a $222.511.

Cabe aclarar que los montos varían según los ingresos del grupo familiar.

También se actualizarán los topes:

Tope individual: $2.801.551 .

. Tope del grupo familiar: $5.603.101.

Si se supera alguno de estos límites, se pierde el derecho a cobrar la asignación.

Quiénes pueden cobrar la asignación por hijo del SUAF

El SUAF alcanza a:

Trabajadores en relación de dependencia.

Monotributistas.

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

(SIPA). Beneficiarios del Fondo de Desempleo.

Titulares de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Excombatientes de Malvinas.

Para acceder al cobro, es fundamental que los vínculos familiares estén correctamente registrados en la base de datos de Anses. Para ello, se requiere la partida de nacimiento del menor, el DNI del grupo familiar y, en caso de corresponder, el Certificado Único de Discapacidad (CUD).