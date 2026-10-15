SUAF: ¿cuánto vas a cobrar con el aumento de noviembre?

La Anses aplicará una suba del 1,93% al SUAF en noviembre de 2026. Con el aumento, la asignación por hijo llegará a $79.816 para el primer rango de ingresos. Conocé cuánto vas a cobrar según tu categoría, los nuevos montos por hijo con discapacidad y los topes de ingresos familiares.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un aumento del 1,93% a las asignaciones familiares del SUAF en noviembre de 2026. Con la actualización, la asignación por hijo llegará a $79.816 para el primer rango de ingresos, mientras que también aumentarán los montos por hijo con discapacidad y los topes de ingresos.

¿De cuánto será el aumento del SUAF en noviembre?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará una suba del 1,93% a las asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) en noviembre de 2026.

El incremento se calcula en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Si bien la inflación mensual fue del 1,9%, ese porcentaje está redondeado a un decimal. Para calcular la movilidad, se utilizará el 1,93%.

Los importes de noviembre son estimaciones y deberán ser confirmados por Anses mediante la resolución correspondiente.

¿Cuánto vas a cobrar por hijo del SUAF en noviembre de 2026?

El monto de la asignación familiar por hijo depende del rango de ingresos en el que se encuentre el grupo familiar. Con el aumento previsto, los valores estimados serán los siguientes:

Rango 1: pasará de $78.304 a $79.816.

pasará de $78.304 a $79.816. Rango 2: subirá de $52.821 a $53.841.

subirá de $52.821 a $53.841. Rango 3: aumentará de $31.949 a $32.566.

aumentará de $31.949 a $32.566. Rango 4: se incrementará de $16.487 a $16.806.

De esta manera, las familias comprendidas en el primer rango recibirán $79.816 por cada hijo, mientras que los importes de los demás rangos serán menores de acuerdo con los ingresos declarados.

¿Cuánto vas a cobrar por hijo con discapacidad del SUAF?

La asignación familiar por hijo con discapacidad también tendrá un aumento del 1,93% en noviembre. Esta prestación cuenta con tres rangos de ingresos y los montos estimados serán:

Rango 1: aumentará de $254.943 a $259.864.

aumentará de $254.943 a $259.864. Rango 2: pasará de $180.358 a $183.839.

pasará de $180.358 a $183.839. Rango 3: subirá de $113.829 a $116.026.

A diferencia de la asignación por hijo, la prestación por discapacidad tiene importes más elevados y se divide en tres rangos.

¿Cuáles serán los nuevos topes de ingresos del SUAF?

La actualización de noviembre también alcanzará los límites de ingresos que se utilizan para determinar quiénes pueden cobrar las asignaciones familiares.

Con la movilidad del 1,93%, los topes estimados serán los siguientes:

Tope de ingresos individuales: subirá de $3.209.863 a $3.271.814.

subirá de $3.209.863 a $3.271.814. Tope de ingresos del grupo familiar: aumentará de $6.419.726 a $6.543.627.

Estos límites son importantes para determinar el acceso a las prestaciones del SUAF. Si uno de los integrantes del grupo familiar supera el tope individual, la familia queda excluida del cobro de las asignaciones, aunque la suma de los ingresos de ambos progenitores no supere el límite familiar.

¿Qué ingresos tiene en cuenta Anses para pagar el SUAF?

Para determinar el acceso a las asignaciones familiares, Anses considera los ingresos brutos de ambos progenitores, independientemente de si están casados, conviven o se encuentran separados.

Por eso, para saber si corresponde cobrar el SUAF y qué monto se percibirá, es necesario tener en cuenta tanto los ingresos individuales como los del grupo familiar.

¿Quiénes pueden cobrar las asignaciones familiares del SUAF?

El Sistema Único de Asignaciones Familiares está destinado a distintos grupos de beneficiarios, entre ellos:

Trabajadores en relación de dependencia registrados.

Monotributistas que cumplen con los requisitos establecidos.

Jubilados y pensionados que tienen derecho a estas asignaciones.

Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.

El importe que recibe cada titular depende de su situación y del rango de ingresos que le corresponda.

¿Cuándo se cobran las asignaciones familiares del SUAF en noviembre?

El calendario de pagos de noviembre de 2026 dependerá de las fechas que publique Anses. Los beneficiarios podrán consultar cuándo les corresponde cobrar a través de los canales oficiales del organismo.

Los montos detallados para noviembre son estimados y quedan sujetos a la confirmación oficial de Anses.