SUAF: ¿cuánto vas a cobrar con el aumento de febrero?

ANSES confirmó que en febrero de 2026 las asignaciones familiares del SUAF tendrán un aumento del 2,85% por inflación, con subas en la asignación por hijo, prenatal, nacimiento, adopción y matrimonio, mientras que la ayuda escolar anual continuará sin cambios.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en febrero de 2026 aplicará un aumento del 2,85% en los montos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). La actualización se realizará tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), en línea con el esquema de movilidad vigente.

La suba se mantendrá a pesar de que el proyecto de ley del Presupuesto 2026 proponía eliminar los aumentos automáticos para estas asignaciones. Esa modificación fue rechazada por la Cámara de Diputados, por lo que el SUAF continúa ajustándose según la inflación registrada dos meses atrás.

Desde ANSES recuerdan que los montos del SUAF varían según los ingresos del grupo familiar. En ese sentido, los valores informados corresponden a los beneficiarios que integran el primer rango de ingresos.

SUAF: ¿cuánto vas a cobrar en febrero con el aumento?

Con el incremento de febrero, la asignación por hijo y la asignación prenatal pasarán de $62.765 a $64.554. En tanto, la asignación por hijo con discapacidad se elevará de $204.360 a $210.161.

Para acceder a estos beneficios, Anses exige que los datos del grupo familiar estén correctamente cargados en su base. Esto implica tener presentado el Documento Nacional de Identidad (DNI), las partidas de nacimiento y, en caso de corresponder, el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Asignaciones por nacimiento y adopción

El pago único por nacimiento se incrementará a $75.246, mientras que la asignación por adopción ascenderá a $449.888.

Estos beneficios deben tramitarse a través de la plataforma Mi Anses, mediante el servicio de Atención Virtual, o de manera presencial en las oficinas del organismo con turno previo. Para iniciar el trámite es necesario presentar el DNI del menor y la partida de nacimiento o la sentencia judicial, según corresponda. El plazo para solicitar estas asignaciones va desde los dos meses hasta los dos años posteriores al hecho que genera el derecho.

Matrimonio y cónyuge

En el caso de la asignación por matrimonio, el monto se elevará a $112.668 a partir de febrero. El trámite debe realizarse dentro del mismo plazo de dos meses a dos años desde la fecha de la boda, ya sea de manera presencial o a través del sitio web de Anses.

Por su parte, la asignación por cónyuge —destinada exclusivamente a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)— aumentará de $15.226 a $15.653.

Ayuda escolar anual

A diferencia del resto de las asignaciones familiares, la ayuda escolar anual no tendrá modificaciones por el momento y continuará en $85.000. Así lo establece el Decreto 63/2025, que fija su próxima actualización antes del inicio del ciclo lectivo 2026, aplicando la movilidad acumulada.

Este beneficio corresponde a hijos de entre 45 días y 17 años que asistan a establecimientos educativos reconocidos por la Secretaría de Educación. En el caso de hijos con discapacidad, se abona sin límite de edad, siempre que se acredite la escolaridad.