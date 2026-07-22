SUAF: cuánto se cobrará en agosto de 2026 con el aumento del 1,89%

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará en agosto de 2026 un aumento del 1,89% a las prestaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), en el marco del esquema de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024.

Aunque el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó una inflación del 1,9% para junio, el organismo previsional utiliza el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos decimales para calcular los incrementos. Por ese motivo, la actualización será del 1,89%.

¿Cuánto se cobrará por la asignación por hijo del SUAF en agosto?

La asignación por hijo está destinada a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), beneficiarios de la prestación por desempleo y trabajadores que perciben una prestación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Los nuevos montos de la asignación por hijo y prenatal serán:

Rango 1: $75.433.

$75.433. Rango 2: $50.884.

$50.884. Rango 3: $30.777.

$30.777. Rango 4: $15.881.

Asignación por hijo con discapacidad

También aumentará la asignación por hijo con discapacidad, cuyos valores quedarán de la siguiente manera:

Rango 1: $245.597.

$245.597. Rango 2: $173.745.

$173.745. Rango 3: $109.656.

¿Cuánto pagará Anses por nacimiento, adopción y matrimonio?

Los pagos únicos también serán actualizados desde agosto:

Asignación por nacimiento: $87.926.

$87.926. Asignación por adopción: $525.682.

$525.682. Asignación por matrimonio: $131.652.

Las asignaciones por nacimiento, adopción y matrimonio pueden solicitarse entre los dos meses y los dos años posteriores al hecho que genera el beneficio.

En el caso de nacimiento y adopción, también pueden acceder los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo.

Asignación por cónyuge

Los jubilados y pensionados del SIPA que tengan registrado el vínculo familiar en Anses cobrarán una asignación por cónyuge de $18.304 desde agosto de 2026.

Nuevos topes de ingresos para acceder al SUAF

Con la actualización de agosto también se modificarán los límites de ingresos para acceder a las asignaciones familiares.

Los nuevos topes serán:

Ingreso individual máximo: $3.092.203.

$3.092.203. Ingreso máximo del grupo familiar: $6.184.406.

No obstante, las familias que tienen hijos con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente continuarán exceptuadas de estos límites para percibir la asignación por hijo con discapacidad y la Ayuda Escolar Anual.