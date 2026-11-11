SUAF: Anses empezó a pagar en noviembre con aumento ¿cuánto te corresponde?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) inició este miércoles 11 de noviembre de 2026 el calendario de pagos de las Asignaciones Familiares del SUAF. Las prestaciones llegan con un aumento del 1,93% por movilidad. Conocé cuánto se cobra, las fechas de pago según DNI y los nuevos montos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó a pagar las asignaciones familiares correspondientes a noviembre de 2026. El cronograma está organizado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), aunque algunos beneficiarios ya recibieron el dinero debido a que determinadas entidades bancarias adelantaron los depósitos previstos para este miércoles.

La decisión de algunos bancos estuvo relacionada con los feriados establecidos por la visita del papa León XIV.

SUAF: calendario de pagos de noviembre 2026

Los titulares de la asignación familiar por hijo del SUAF cobran de acuerdo con la terminación de su DNI:

Miércoles 11 de noviembre: DNI terminados en 0.

Jueves 12 de noviembre: DNI terminados en 1.

Viernes 13 de noviembre: DNI terminados en 2.

Lunes 16 de noviembre: DNI terminados en 3.

Martes 17 de noviembre: DNI terminados en 4.

Miércoles 18 de noviembre: DNI terminados en 5.

Jueves 19 de noviembre: DNI terminados en 6.

Viernes 20 de noviembre: DNI terminados en 7.

Martes 24 de noviembre: DNI terminados en 8.

Miércoles 25 de noviembre: DNI terminados en 9.

Además, este miércoles 11 de noviembre se acreditan las asignaciones familiares correspondientes a todos los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por Discapacidad.

¿Cuánto paga Anses por SUAF en noviembre?

Con el aumento del 1,93% aplicado por movilidad, la asignación familiar por hijo del primer rango de ingresos alcanza los $79.816.

El importe varía de acuerdo con los ingresos del grupo familiar. Por lo tanto, quienes se encuentran en rangos superiores cobran montos menores.

Asignación por maternidad: cuándo se cobra

Las trabajadoras registradas que se encuentran de licencia por maternidad comienzan a cobrar esta prestación el jueves 12 de noviembre.

El pago se realiza en una misma fecha para todas las beneficiarias, sin importar la terminación del DNI.

A diferencia de otras prestaciones del SUAF, la asignación por maternidad equivale a la remuneración bruta que le corresponde percibir a cada trabajadora durante su licencia.

SUAF: nuevos montos de las asignaciones por nacimiento, adopción y matrimonio

Anses también acredita las asignaciones familiares de pago único. En noviembre, los importes actualizados por la movilidad establecida en la Resolución 290/2026 son:

Nacimiento: $93.035.

$93.035. Adopción: $556.217.

$556.217. Matrimonio: $139.300.

Estas prestaciones se pagan sin distinción por terminación de DNI. Sin embargo, el monto que finalmente se liquida depende del valor vigente al momento del hecho que originó el derecho al beneficio.

Cómo consultar cuánto cobrás por SUAF en noviembre

Los beneficiarios pueden consultar sus liquidaciones desde el 11 de noviembre a través de Mi Anses.

Para hacerlo, deben seguir estos pasos:

Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Seleccionar la opción «Hijos». Ingresar en «Mis Asignaciones». Consultar el detalle de los pagos correspondientes a noviembre.

De esta manera, cada titular puede verificar el importe liquidado y conocer cuándo se acredita su asignación familiar.