¿Sos abuelo y cuidás a tus nietos?: qué es Adenda 63 y cómo hacer el trámite que te permite cobrar la AUH

Se trata de un programa que le permite a los abuelos que se hacen cargos de sus nietos cobrar la AUH. Todo lo que tenés que presentar.

Es una realidad que se vivencia más de lo que creemos: abuelos cuidando a sus nietos. Atentos a esta realidad, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tiene un programa para que estos adultos mayores que tienen a su cargo a sus nietos, puedan cobrar la Asignación Universal por Hijo (AUH) ya que ellos son los que realmente los están criando y protegiendo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aclaró cómo los abuelos deben tramitar la Asignación Universal por Hijo (AUH) mediante el trámite denominado Adenda 63 garantizando la cobertura para el menor.

¿Qué es la Adenda 63?

La Adenda 63 es una herramienta utilizada por Anses para cambiar la titularidad de la asignación por hijo del SUAF y la AUH. Mediante dicho trámite se garantiza que el beneficio sea percibido por quien realmente convive con el menor y se encarga de su cuidado.

Para llevar adelante el trámite, es necesario cumplir con lo establecido en la Ley 24.714 y presentar la siguiente documentación:

Documento Nacional de Identidad (DNI) original y copia del adulto solicitante.

original y copia del adulto solicitante. DNI y partida de nacimiento original y copia del niño o adolescente cubierto por la AUH.

Documentación que demuestre que el solicitante está a cargo y convive con el menor.

¿Dónde se realiza la Adenda 63?

La confección del trámite puede hacerse en:

El Ministerio de Capital Humano.

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).

Organismos provinciales de niñez que tengan firma autorizada por ANSES.

Una vez evaluada la situación, se elaboran tres documentos clave para el cambio de titularidad de la AUH en Anses:

Declaración jurada del adulto responsable.

Nota de evaluación técnica.

Informe de reconversión.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en septiembre 2025 la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un aumento del 1,9%, correspondiente a la inflación registrada en julio según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.

Nuevos montos de AUH en septiembre

Monto bruto : $115.087 por hijo

: $115.087 por hijo Retención del 20% : $23.017,40 (se acumula y se paga una vez al año con la presentación de la Libreta AUH)

: $23.017,40 (se acumula y se paga una vez al año con la presentación de la Libreta AUH) Monto neto mensual a cobrar: $92.070

Este valor aplica tanto para titulares de AUH como para beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo (AUE), ya que ambas prestaciones se actualizan bajo el mismo esquema.

AUH por discapacidad

Monto bruto : $374.744

: $374.744 Retención del 20% : $74.948,80

: $74.948,80 Monto neto mensual: $299.795,20

¿Qué pasa con la Tarjeta Alimentar?

La Tarjeta Alimentar permanece sin modificaciones desde mayo del 2024, lo que sí amplió fue el límite ya que ahora se paga a todos los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Este beneficio se paga junto con la AUH y no requiere trámite adicional: