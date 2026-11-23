Mendoza comienza este lunes 23 de noviembre con alerta amarilla por tormentas. Según el reporte de Defensa Civil de las 7, se registra una condición de tormentas en el este de Las Heras, Lavalle y la zona Este, con posibilidad de extenderse hacia otros sectores de la provincia durante la jornada.

El informe señala que las tormentas podrían avanzar hacia la zona Sur, el Valle de Uco y el Gran Mendoza, y mantenerse hasta la noche. Además, no se descarta la caída de granizo.

En tanto, se esperan precipitaciones débiles en la cordillera Norte y Central.

¿Qué dice la alerta amarilla por tormentas?

La Alerta Amarilla del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señala que el área será afectada por lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Estos fenómenos podrán estar acompañados por:

Abundantes precipitaciones en cortos períodos.

Ocasional caída de granizo.

Actividad eléctrica frecuente.

Ráfagas fuertes de viento.

Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, que podrían ser superados de manera localizada.

¿Cómo estará el tiempo este lunes en Mendoza?

Para este lunes 23 de noviembre, el pronóstico anticipa nubosidad variable, poco cambio de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Las tormentas se esperan hacia la noche.

Temperatura máxima: 32°C.

Temperatura mínima: 19°C.

¿Cómo seguirá el tiempo el martes?

Para el martes 24 de noviembre se espera nubosidad variable y poco cambio de la temperatura. La inestabilidad continuará hacia la noche, con tormentas especialmente en el sur provincial.