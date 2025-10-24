PUAM: ¿cuánto van a cobrar en noviembre los retirados que no pudieron jubilarse?

Anses confirmó un aumento del 2,08% para noviembre en la pensión universal para el adulto mayor, que se elevará a $333.085,39. Con el bono de $70.000, los beneficiarios recibirán un total de $403.085,39.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en noviembre de 2025 aplicará un aumento del 2,08% a todas sus prestaciones. Con esta actualización, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a $333.085,39, a lo que se sumará el bono extraordinario de $70.000.

De este modo, quienes perciban la PUAM cobrarán un total de $403.085,39 el próximo mes.

Qué es la PUAM y quiénes pueden acceder

La Pensión Universal para el Adulto Mayor fue creada por la Ley 27.260 en 2016 como una alternativa a la jubilación tradicional. Desde el 23 de marzo de 2024, con el vencimiento de la moratoria previsional, se convirtió en la única vía para las personas que alcanzan la edad jubilatoria pero no cuentan con los aportes necesarios.

Los requisitos para acceder son:

Tener 65 años o más .

Ser argentino nativo o naturalizado con al menos 10 años de residencia en el país (20 años en el caso de extranjeros).

No cobrar jubilación, pensión ni retiro contributivo o no contributivo, ni ningún plan social nacional, provincial o municipal.

Además, los interesados deben tener actualizados sus datos personales y familiares en la base de Anses.

PUAM: ¿Cómo realizar el trámite?

Recientemente, la página de Mi Anses habilitó la posibilidad de tramitar la PUAM de manera online, lo que facilita el acceso al beneficio sin necesidad de acudir a una oficina.

Los titulares de la pensión reciben una prestación mensual equivalente al 80% de la jubilación mínima y acceden a cobertura médica del PAMI. También pueden cobrar asignaciones familiares, como la asignación por hijo, cónyuge o ayuda escolar anual.

Sin embargo, a diferencia de la jubilación, la PUAM no genera derecho a pensión por fallecimiento ni reconoce años de aportes previos.

Con este nuevo incremento, la Anses busca sostener el poder adquisitivo de los beneficiarios en un contexto de inflación en descenso y continuar con la política de refuerzo a los adultos mayores de menores ingresos.