PUAM: cuánto van a cobrar en marzo los retirados que no alcanzaron una jubilación

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó cuánto cobrarán en marzo los adultos mayores que acceden a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), la prestación destinada a quienes no reúnen los 30 años de aportes necesarios para jubilarse.

¿Cuánto cobrarán en marzo?

Con el aumento oficializado este jueves mediante la Resolución 38/2026, la PUAM pasará a ser de $295.680,70. El incremento aplicado fue del 2,88%, calculado en base a la inflación de enero informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Si bien el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue difundido como 2,9%, el organismo previsional toma el dato con dos decimales. Por esa razón, el porcentaje aplicado a los haberes resultó levemente inferior al número informado oficialmente.

Monto total con bono

Además del haber actualizado, los titulares de la PUAM continuarán cobrando el bono de $70.000 confirmado en el Presupuesto 2026. De esta manera, el ingreso total ascenderá en marzo a $365.680,70.

Sin embargo, el bono permanece congelado desde marzo de 2024. En consecuencia, el aumento real del ingreso será del 2,32%, por debajo del 2,88% nominal aplicado al haber base.

Qué es la PUAM

La Pensión Universal para el Adulto Mayor es una prestación no contributiva destinada a personas de 65 años o más que no cuentan con los años de aportes requeridos para jubilarse. El monto equivale al 80% de la jubilación mínima del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Tras la finalización de la última moratoria previsional, la PUAM se consolidó como la principal alternativa para quienes alcanzan la edad jubilatoria sin cumplir con los requisitos de aportes.

Requisitos para acceder

Para solicitar la PUAM se debe:

Tener 65 años o más.

Ser argentino nativo o naturalizado con al menos 10 años de residencia en el país.

En el caso de extranjeros, acreditar 20 años de residencia efectiva en la Argentina.

No percibir jubilación, pensión ni retiro contributivo, ni en el país ni en el exterior.

A diferencia de otras pensiones no contributivas, esta prestación permite acceder a la cobertura médica de PAMI. Además, los beneficiarios pueden cobrar asignaciones familiares de Anses, al igual que los jubilados del SIPA.

La solicitud puede realizarse de manera presencial en una oficina de Anses con turno previo o a través de la plataforma digital del organismo con CUIL y Clave de la Seguridad Social.