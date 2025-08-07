PUAM: cuánto van a cobrar en agosto los retirados que no se pudieron jubilar

ANSES, además de las jubilaciones y asignaciones, actualiza los haberes de la Pensión Universal para el Adulto Mayor. A este grupo, también le corresponde el bono extraordinario de $70.000. Desde agosto, los beneficiarios superan los $320.000 mensuales. Conocé los requisitos, compatibilidades y cómo tramitarla.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comienza a pagar, desde el 8 de agosto de 2025, jubilaciones y asignaciones. Aquellos retirados que perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) también recibirán el aumento y el bono correspondiente de $70.000.

PUAM: ¿Cuánto se cobra con el aumento y el bono?

A partir de este mes, el monto total para quienes reciben la PUAM será:

Monto base : $251.444,30 (equivalente al 80% de la jubilación mínima, ajustado por el IPC de junio).

: $251.444,30 (equivalente al 80% de la jubilación mínima, ajustado por el IPC de junio). Bono extraordinario : $70.000 (por única vez en agosto).

: $70.000 (por única vez en agosto). Total a cobrar: $321.444,30.

Otras pensiones no contributivas, como las de invalidez y vejez, también recibirán el bono y alcanzarán los $290.013,76.

¿Qué es la PUAM y a quién está dirigida?

La PUAM es una prestación mensual destinada a personas mayores de 65 años que no reúnen los requisitos para acceder a una jubilación contributiva. Fue creada para garantizar una cobertura mínima en la vejez y no exige aportes previsionales previos.

Requisitos para acceder:

Tener 65 años o más, sin distinción de género.

No percibir jubilación, pensión contributiva ni retiro.

Ser argentino/a nativo/a o naturalizado/a con al menos 10 años de residencia, o extranjero/a con 20 años en el país.

Contar con DNI vigente.

No estar detenido/a ni recibir otro plan incompatible.

Compatibilidades de la PUAM

La PUAM es compatible con varias asignaciones sociales, siempre que el ingreso total no supere el tope permitido por la normativa vigente. Entre ellas:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación por Embarazo

Asignaciones familiares por hijo

Subsidios provinciales o municipales no incompatibles.

PUAM: ¿Cómo se tramita?

El trámite es gratuito y puede realizarse:

Presencialmente : en oficinas de ANSES con turno previo.

: en oficinas de ANSES con turno previo. Online: ingresando a MI ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en el apartado “Jubilaciones y Pensiones > Solicitar”.

Es necesario presentar el DNI y completar una declaración jurada que acredite el cumplimiento de los requisitos.