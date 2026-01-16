PUAM: ¿cuánto cobrarán en febrero los que no alcanzaron la jubilación?

La Anses aplicará en febrero un aumento del 2,85% en la Pensión Universal para el Adulto Mayor, que con el bono de $70.000 alcanzará un total de $357.403,48, en el marco de la actualización mensual por inflación

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en febrero de 2026 aplicará un aumento del 2,85% en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), en línea con la actualización mensual por inflación. Con este ajuste, el haber pasará a ser de $287.403,48.

Este beneficio equivale al 80% de la jubilación mínima y se actualiza de manera automática conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), tal como lo establece el Decreto 274/2024. Además del incremento del haber, los titulares de la PUAM continuarán percibiendo el bono extraordinario de $70.000, que fue ratificado en el Presupuesto 2026 para todo el año.

De esta forma, el total a cobrar por los beneficiarios en febrero será de $357.403,48. No obstante, desde ANSES recordaron que el bono se encuentra congelado desde marzo de 2024, por lo que el aumento real del ingreso resulta inferior a la inflación mensual. Frente a un IPC del 2,85%, la suba efectiva para los titulares de la PUAM será del 2,28%.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor fue creada en 2016 a través de la Ley 27.260 con el objetivo de garantizar un ingreso básico a las personas que no reúnen los aportes necesarios para jubilarse. Tras el vencimiento de la última moratoria previsional, este beneficio se convirtió en la principal alternativa para quienes alcanzan los 65 años de edad sin cumplir con los años de aportes requeridos.

PUAM: ¿quiénes pueden acceder?

Para acceder a la PUAM, es necesario tener 65 años o más, ser argentino nativo o naturalizado con al menos 10 años de residencia en el país, o extranjero con un mínimo de 20 años de residencia efectiva. Además, no se debe percibir ninguna jubilación, pensión, retiro ni plan social de carácter nacional, provincial o municipal.

Desde el organismo también remarcaron la importancia de contar con los datos personales y familiares actualizados en la base de Anses. El trámite puede iniciarse de manera online a través de la plataforma Mi Anses, lo que permite agilizar el acceso al beneficio sin necesidad de concurrir de forma presencial a una oficina.