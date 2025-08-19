PUAM: ¿cuánto cobrarán con el aumento de septiembre los retirados que no se pudieron jubilar?

En septiembre, la PUAM subirá un 1,9% y alcanzará los $256.221,74, más el bono de $70.000 que sigue congelado. Tras el veto presidencial a la prórroga de la moratoria, este beneficio queda como la única vía previsional para mayores de 65 años sin aportes completos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) tendrá un incremento del 1,9% en septiembre de 2025, en línea con la fórmula de movilidad previsional basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio. Con esta actualización, el monto mensual pasará de $251.444,30 a $256.221,74.

Al igual que las jubilaciones y pensiones mínimas, los beneficiarios de la PUAM seguirán recibiendo el bono de $70.000, que permanece congelado por decisión del Gobierno. Así, el haber total para septiembre será de $326.221,74.

¿Qué es la PUAM y quiénes la reciben?

La PUAM fue creada en 2016 como una alternativa para personas mayores de 65 años que alcanzan la edad jubilatoria pero no reúnen los 30 años de aportes requeridos. Equivale al 80% de la jubilación mínima y, tras el fin de la moratoria previsional, se convirtió en el único beneficio disponible para quienes no pudieron completar los aportes.

Además de la prestación mensual, los titulares de la PUAM acceden a asignaciones familiares como los jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y cuentan con cobertura médica a través de PAMI.

¿Qué pasó con la moratoria?

El Congreso había aprobado recientemente una prórroga de la moratoria previsional, que permitiría a más personas jubilarse sin haber completado los años de aportes. Sin embargo, el presidente Javier Milei vetó la medida mediante el Decreto 534/2025. El mismo decreto también rechazó el aumento del 7,2% para jubilaciones y pensiones, y la suba del bono de Anses a $110.000.

El veto será debatido por la Cámara de Diputados el miércoles 20 de agosto. Para que la prórroga entre en vigencia, ambas cámaras deberán reunir el apoyo de al menos dos tercios de sus miembros. Según fuentes legislativas, los votos obtenidos en la sanción original no alcanzarían para revertir el veto, lo que consolidaría a la PUAM como la única vía de acceso a un ingreso previsional para quienes no lograron completar sus aportes.

Ante este escenario, se recomienda a los adultos mayores que no hayan podido jubilarse consultar con especialistas en derecho previsional para evaluar alternativas y derechos vigentes. La PUAM, aunque limitada en monto, continúa siendo una herramienta de inclusión para miles de personas que de otro modo quedarían fuera del sistema.