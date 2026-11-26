La convocatoria está destinada a jóvenes y adultos que realizan cursos de formación profesional para mejorar sus oportunidades laborales. La inscripción se realiza de manera online a través de la página oficial de Becas Progresar.

El Ministerio de Capital Humano está próximo a cerrar la inscripción a Progresar Trabajo 2026. El plazo para presentar nuevas solicitudes vencerá mañana, viernes 27 de noviembre, por lo que quienes estén interesados en acceder a la beca todavía tienen tiempo para completar el trámite.

Esta línea de las Becas Progresar está destinada a personas que realizan cursos de formación profesional avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). El objetivo es acompañar a quienes buscan capacitarse y mejorar sus posibilidades de conseguir empleo.

La convocatoria comenzó el pasado 27 de abril, conforme a lo establecido por la Resolución 172/2026 de la Secretaría de Educación.

Requisitos para anotarse a Progresar Trabajo 2026

La Secretaría de Educación estableció las condiciones para acceder al beneficio mediante el Anexo III de la Resolución 172/2026.

Los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país.

Tener entre 18 y 24 años, salvo las excepciones contempladas en el reglamento.

Contar con ingresos personales que no superen tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, equivalentes a $1.196.400.

Realizar un curso de formación profesional avalado por el INET.

Cumplir con las condiciones académicas exigidas por el programa.

En cuanto al límite de edad, la normativa contempla algunas excepciones.

El requisito se extiende hasta los 35 años para quienes no tienen un trabajo formal registrado. También alcanza a las personas responsables de hogares monoparentales con hijos menores de 18 años.

Además, no se establece un límite máximo de edad para integrantes de pueblos originarios, personas con discapacidad, refugiadas, afrodescendientes y afroargentinas.

Otro aspecto importante es que, a diferencia de las restantes líneas de Becas Progresar, la evaluación socioeconómica de Progresar Trabajo solamente considera los ingresos del postulante y no los de su grupo familiar.

Cómo inscribirse a Progresar Trabajo mediante Mi Argentina

La inscripción debe realizarse desde la página oficial de Becas Progresar.

Para completar la solicitud, es necesario contar con una cuenta de Mi Argentina. Una vez que el postulante ingresa al sistema, debe seleccionar la línea Progresar Trabajo y completar los datos personales y educativos solicitados.

Asimismo, deberá informar un CBU o CVU correspondiente a una cuenta bancaria o billetera virtual de su propia titularidad. No se admite una cuenta perteneciente a un familiar o a otra persona.

Cuánto paga Progresar Trabajo en noviembre de 2026

El importe mensual de Progresar Trabajo es de $35.000.

Las cuotas son liquidadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), mientras que el otorgamiento de la beca es evaluado por la Secretaría de Educación.

De esta manera, quienes cumplan con los requisitos y completen la inscripción antes del cierre podrán presentar su solicitud para acceder al beneficio destinado a la formación profesional.