Progresar Superior: ¿qué vas a cobrar en enero del 2026?

Los beneficiarios de Progresar Superior tienen que tener en cuenta para saber que cobran en enero la fecha de inscripción. La primera convocatoria percibirá la cuota 10 y los de la segunda, la cuota 5.

En estos momentos los beneficiarios de Progresar Superior se están preguntando que cuota tienen que percibir en enero. Entendiendo que hay diferentes fechas de inscripciones y en el contacto con los compañeros puede llegar a ser confuso saber qué cuota le corresponde.

La cuenta de Instagram, Novedades Sociales, hizo una explicación detallada de cómo se maneja el Progresar Superior y por ende qué es lo que se percibe en enero.

En ese sentido, los beneficiarios de las cuotas Progresar 2025 tienen que definir cuando se inscribieron: La primera convocatoria fue de marzo a abril y se percibe en 12 cuotas mensuales. En tanto, la segunda fue en agosto y se cobra en 6 cuotas mensuales.

Progresar Superior: primera convocatoria

Para quienes se inscribieron en la Priemera convocatoria se perciben 12 cuotas mensaules:

Los Ingresantes a la carrera perciben 9 cuotas regulares, donde se les retiene el 20% hasta cumplir con 3 certificaciones de $28000. Para los becarios avanzados de la carrera, se cobran 9 cuotas regulares al 100% del monto de la beca: $35000.

Tanto los becarios como los avanzados pueden cobrar 3 cuotas de estímulo, una vez concluida la tercera certificación de avance académico. En los Estudiantes Ingresantes, esta certificación deberá acreditar un avance del 80% del año en curso. Los estudiantes avanzados deben haber alcanzado al menos el 50% del año en curso.

Progresas Superior: segunda convocatoria

En la segunda convocatoria se cobran hasta 6 cuotas mensuales:

Se trata de 4 cuotas regulares, donde se retiene solo a los estudiantes ingresantes el 20% hasta cumplir con la ceritficación de regularidad (es decir, se cobra $28000). En el caso de ser estudiante avanzado se otorgarán 4 cuotas regulares de $35000 al 100%.

Además, se abona 2 cuotas estímulo con la certificación del avance académico. En el caso de los estudiantes ingresantes, esta certificación deberá acreditar un avance del 80% del año en curso, de acuerdo con su plan de estudios. Para los estudiantes avanzados, el reuisito será haber alcanzado al menos el 50% del año en curso.

Progresar Superior: ¿qué vas a cobrar en enero?

Los inscriptos en la primera convocatoria (marzo a abril) van a percibir la cuota 10, es decir, una de las cuotas estímulo, la cual depende de la tercera certificación.

En tanto, los inscriptos en la segunda convocatoria (agosto) van a cobrar la cuota 5, es decir, una de las cuotas estímulo, la cual depende la tercera certificación.

Progresar Superior: ¿quiénes cobran monto retenido?

El monto retenido solo lo cobran los estudiantes ingresantes a primer año, ya que a ellos les retuvieron el 20% de $35000, es decir $7000. En tanto, los estudiantes avanzados no lo cobran.