Progresar: qué debés hacer para cobrar el monto retenido

Becas Progresar, correspondiente al ciclo lectivo 2025. Se trata del monto que se descuenta mensualmente a los beneficiarios y que se liquida una vez cumplidos los requisitos académicos establecidos por la normativa vigente.

A continuación, el detalle de los montos retenidos, las condiciones que deben cumplirse y cómo se realiza el pago.

Cuánto dinero retuvo Anses en Becas Progresar

El monto mensual de Becas Progresar es de $35.000, de los cuales ANSES retuvo $7.000 por mes (el 20%). El importe final a cobrar depende de la cantidad de cuotas percibidas durante 2025 y de la línea del programa:

Progresar Obligatorio

Primera convocatoria: $56.000 (8 cuotas retenidas).

Segunda convocatoria: $28.000 (4 cuotas retenidas).

Progresar Superior

Primera convocatoria: $63.000 (9 cuotas retenidas).

Segunda convocatoria: $28.000 (4 cuotas retenidas).

Requisitos para cobrar el 20% retenido

Los requisitos están establecidos en la Resolución 388/2025 y varían según la línea de la beca.

Progresar Obligatorio

Haber participado en al menos una Actividad de Extensión Formativa , certificada en la plataforma Progresar antes del 30 de noviembre de 2025 .

Que la escuela haya validado la actividad en la plataforma antes del 30 de diciembre de 2025 .

No adeudar materias al finalizar el ciclo lectivo, condición que se verifica mediante la tercera certificación escolar cargada por la institución.

Progresar Superior (solo primer año)

Ser alumno regular al momento de la tercera certificación del año.

No adeudar materias al cierre del ciclo lectivo.

Cómo y cuándo paga Anses el monto retenido

El pago del 20% retenido no requiere un trámite por parte del estudiante. Anses liquida los fondos únicamente si la institución educativa cumple con la última certificación de alumno regular.

En enero de 2026 , cobran los estudiantes cuyas instituciones certificaron antes de la liquidación.

Quienes no perciban el pago este mes, podrán hacerlo en febrero, siempre que se completen correctamente los requisitos y certificaciones pendientes.

De esta manera, Anses avanza con la devolución del monto retenido de Becas Progresar, clave para miles de estudiantes que cumplieron con las condiciones académicas durante 2025.