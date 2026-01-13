Progresar: qué debés hacer para cobrar el monto retenido

Becas Progresar, correspondiente al ciclo lectivo 2025. Se trata del monto que se descuenta mensualmente a los beneficiarios y que se liquida una vez cumplidos los requisitos académicos establecidos por la normativa vigente.
A continuación, el detalle de los montos retenidos, las condiciones que deben cumplirse y cómo se realiza el pago.
Cuánto dinero retuvo Anses en Becas Progresar
El monto mensual de Becas Progresar es de $35.000, de los cuales ANSES retuvo $7.000 por mes (el 20%). El importe final a cobrar depende de la cantidad de cuotas percibidas durante 2025 y de la línea del programa:
Progresar Obligatorio
Progresar Superior
Requisitos para cobrar el 20% retenido
Los requisitos están establecidos en la Resolución 388/2025 y varían según la línea de la beca.
Progresar Obligatorio
-
Haber participado en al menos una Actividad de Extensión Formativa, certificada en la plataforma Progresar antes del 30 de noviembre de 2025.
-
Que la escuela haya validado la actividad en la plataforma antes del 30 de diciembre de 2025.
-
No adeudar materias al finalizar el ciclo lectivo, condición que se verifica mediante la tercera certificación escolar cargada por la institución.
Progresar Superior (solo primer año)
Cómo y cuándo paga Anses el monto retenido
El pago del 20% retenido no requiere un trámite por parte del estudiante. Anses liquida los fondos únicamente si la institución educativa cumple con la última certificación de alumno regular.
-
En enero de 2026, cobran los estudiantes cuyas instituciones certificaron antes de la liquidación.
-
Quienes no perciban el pago este mes, podrán hacerlo en febrero, siempre que se completen correctamente los requisitos y certificaciones pendientes.
De esta manera, Anses avanza con la devolución del monto retenido de Becas Progresar, clave para miles de estudiantes que cumplieron con las condiciones académicas durante 2025.