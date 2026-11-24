Los estudiantes que reciben Progresar Obligatorio deben acreditar la participación en actividades formativas para acceder al pago completo de la beca. El Ministerio de Capital Humano publicó un instructivo con los pasos para adjuntar el certificado y completar la declaración en la plataforma oficial.

Los beneficiarios de las Becas Progresar Obligatorio 2026 deben cumplir con un requisito adicional para cobrar el monto completo de la ayuda económica: acreditar la participación en las denominadas Actividades de Extensión Formativas. Para ello, tienen que cargar el certificado correspondiente en la plataforma del programa y responder una serie de preguntas.

El procedimiento fue detallado por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, que publicó un instructivo oficial para orientar a los estudiantes sobre cómo realizar la presentación.

La participación y acreditación de estas actividades es obligatoria para recibir el cobro completo de la beca Progresar Obligatorio.

¿Qué son las actividades formativas de Progresar?

Las Actividades de Extensión Formativas son propuestas educativas complementarias que buscan fortalecer la formación de los estudiantes. Entre ellas se encuentran talleres, cursos, charlas, jornadas y distintas actividades organizadas en el ámbito escolar.

Los titulares de Progresar Obligatorio deben participar de estas propuestas y presentar el certificado que acredite su realización.

El requisito alcanza a los estudiantes que obtuvieron la beca en la primera o segunda convocatoria. Sin embargo, la opción para cargar la documentación está disponible únicamente para quienes tengan su solicitud en estado «Adjudicada», pertenezcan a la línea Obligatorio y realicen el trámite durante el período habilitado.

Cómo cargar el certificado de las actividades formativas de Progresar

El trámite se realiza de manera online desde la plataforma oficial de Progresar. Los estudiantes deben seguir estos pasos:

Ingresar a la plataforma Progresar: acceder con los datos personales y buscar la opción «Cargar Actividad Formativa». Adjuntar el certificado: subir el documento que acredita la participación en la actividad realizada. Responder cuatro preguntas: completar la información solicitada sobre la experiencia. Guardar la presentación: una vez respondidas las preguntas, presionar el botón «Guardar». Esperar la certificación: la institución educativa debe validar y certificar la actividad presentada.

Qué preguntas hay que responder para cobrar Progresar Obligatorio

Al momento de cargar el certificado, el sistema solicita responder cuatro preguntas relacionadas con la actividad formativa:

¿Fue en la escuela?

¿Cuál es el título de la actividad?

¿Te resultó útil?

Descripción de la experiencia (debe tener un mínimo de 20 caracteres).

Es importante completar todos los campos antes de guardar la presentación, ya que la institución educativa deberá revisar y certificar la actividad.

Qué pasa si la escuela rechaza el certificado de Progresar

El instructivo también contempla qué sucede cuando la documentación necesita correcciones.

Los estudiantes pueden editar la carga realizada hasta que la escuela certifique la actividad. Además, si la primera presentación es rechazada, cuentan con una única segunda oportunidad para volver a cargarla.

Por eso, es importante revisar los datos y asegurarse de adjuntar el certificado correspondiente antes de finalizar el trámite.

La acreditación de las Actividades de Extensión Formativas es un requisito obligatorio para acceder al pago completo de Progresar Obligatorio 2026.