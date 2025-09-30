Progresar Obligatorio 2025: qué son las actividades formativas que ténes que hacer sí o sí y cuánto te pagan

La Secretaría de Educación confirmó que todos los becarios de Progresar Obligatorio deberán cumplir actividades formativas en 2025. Estas propuestas, que van desde talleres hasta proyectos escolares, son condición indispensable para acceder a las cuotas estímulo de la beca.

En el marco de la Convocatoria 2025, los becarios de la línea Progresar Obligatorio deberán realizar actividades de formación complementarias para poder acceder a las cuotas estímulo. La exigencia alcanza tanto a quienes fueron adjudicados en la Primera Convocatoria como a los de la Segunda.

Becas Progresar: ¿qué son las actividades formativas?

Se trata de las llamadas Actividades de Extensión Formativas, propuestas que buscan enriquecer el desarrollo social, cultural y educativo de los estudiantes. Están diseñadas para abrir nuevos horizontes temáticos, fortalecer proyectos educativos y laborales, y promover el autoconocimiento de habilidades e intereses.

Pueden ser actividades ya existentes o generadas especialmente en cada escuela, municipio, jurisdicción o a nivel nacional, siempre vinculadas con las trayectorias educativas y como complemento de la oferta escolar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ministerio de Capital Humano (@mincaphum_ar)

Becas Progresar: ¿cómo son los formatos y las modalidades?

Las actividades serán ofrecidas por las instituciones educativas y podrán adoptar distintos formatos:

Cursos, talleres, seminarios o charlas.

Jornadas, ferias, muestras o proyectos escolares.

Propuestas presenciales o virtuales.

Modalidades autoasistidas o guiadas por docentes, tutores o talleristas.

Algunos ejemplos incluyen actividades deportivas, ferias de ciencias, ajedrez educativo, debates juveniles, proyectos solidarios, educación financiera, ciudadanía digital, orientación vocacional y laboral.

Certificación y plazos

Una vez realizada la actividad, el estudiante deberá informarla en la plataforma Progresar antes del 30 de noviembre. La escuela tendrá tiempo hasta el 30 de diciembre para certificarla en la misma plataforma, siendo esta la única instancia de validación.

Progresar Obligatorio: ¿cuánto te pagan de cuotas estímulo?

La participación en estas actividades impacta directamente en el pago de las becas. Cada cuota es de $35000:

Los adjudicados en la Primera Convocatoria recibirán dos cuotas estímulo, es decir $70000

Los adjudicados en la Segunda Convocatoria accederán a una cuota estímulo, es decir $35000

Estas cuotas se suman al esquema de doce cuotas anuales y seis semestrales, además de los incentivos por rendimiento académico para quienes finalicen el ciclo lectivo sin materias pendientes.

Una política que trasciende a los becarios

Si bien las actividades nacen en el marco del programa Progresar, también están abiertas a otros estudiantes que no sean becarios, con el objetivo de consolidar estrategias de acompañamiento educativo y de inclusión.

Con esta iniciativa, el Estado busca que la beca no sea solo un apoyo económico, sino también una herramienta para garantizar la permanencia en la escuela y fortalecer las oportunidades de desarrollo integral de los jóvenes.