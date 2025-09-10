Progresar: ¿cuándo y cuánto vas a cobrar en septiembre del 2025?

Anses comenzó a pagar la séptima cuota de Becas Progresar: calendario, montos y retroactivos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) inició este miércoles 10 de septiembre el pago de la séptima cuota correspondiente al ciclo lectivo 2025 del programa Becas Progresar. El cronograma se extenderá hasta el martes 16, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Los estudiantes pueden consultar la fecha y lugar de cobro ingresando a la plataforma Mi Anses con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Progresar: ¿cuándo vas a cobrar en septiembre?

Este es el calendario de pagos de spetiembre:

Miércoles 10 de septiembre: DNI terminados en 0 y 1

Jueves 11 de septiembre: DNI terminados en 2 y 3

Viernes 12 de septiembre: DNI terminados en 4 y 5

Lunes 15 de septiembre: DNI terminados en 6 y 7

Martes 16 de septiembre: DNI terminados en 8 y 9

Progresar: ¿cuánto vas a cobrar en septiembre?

El Ministerio de Capital Humano mantiene congelado el valor mensual de las becas en $35.000, según lo dispuesto por la Resolución 888/2024. No obstante, Anses aplica una retención del 20% a los estudiantes del nivel obligatorio (primaria y secundaria) y a quienes cursan su primer año en el nivel superior. En estos casos, el monto acreditado mensualmente es de $28.000.

La suma retenida se acumula y se liquida al finalizar el ciclo lectivo, siempre que la institución educativa certifique la regularidad académica del alumno.

Pago de retroactivos a nuevos beneficiarios

Durante septiembre se incorporaron nuevos estudiantes al programa. Aquellos que comienzan a cobrar este mes recibirán también el retroactivo correspondiente a las cuotas de marzo, abril, mayo, junio y julio. El monto total será de $210.000 para quienes perciben el 100% del beneficio, y de $168.000 para quienes están alcanzados por la retención del 20%.

Inscripción abierta a Progresar Trabajo

Continúa habilitada la inscripción a la línea Progresar Trabajo, destinada a personas que cursan trayectos de formación profesional avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y considerados estratégicos por el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (CoNETyP).

La registración se realiza exclusivamente desde la página oficial del programa, mediante usuario de Mi Argentina y declarando un CBU o CVU a nombre del estudiante. El plazo de inscripción vence el 30 de noviembre de 2025.