Progresar: cómo reclamar si no te pagaron y qué pasa con la última cuota

El Gobierno habilitó un canal para reclamos de Becas Progresar, mientras crece la incertidumbre por el pago de la última cuota 2025 y la inscripción para el próximo año.

La Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, habilitó un canal oficial para que beneficiarios de las Becas Progresar puedan realizar consultas y reclamos ante inconvenientes con el cobro del beneficio.

Quienes no hayan recibido el pago correspondiente pueden enviar un correo electrónico a mesadeayudaprogresar@educacion.gob.ar, donde se centraliza la atención de estos casos.

Desde el organismo recomiendan detallar claramente la situación al momento de realizar el reclamo. Además, es fundamental incluir datos personales como nombre completo, número de DNI y la línea de beca a la que se pertenece. Esto permitirá agilizar la respuesta y facilitar la verificación de cada caso.

Sin fecha para la última cuota

Por el momento, la Secretaría de Educación no confirmó el cronograma de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) correspondiente a la última cuota de las Becas Progresar del ciclo lectivo 2025.

Esta demora afecta a quienes se inscribieron en la primera convocatoria del año pasado y que durante este mes deberían percibir el pago final. Según trascendió, las liquidaciones ya fueron realizadas, pero todavía no se recibieron los fondos necesarios para que Anses pueda concretar las acreditaciones.

Incertidumbre por Progresar 2026

En paralelo, tampoco hay definiciones sobre la inscripción a las Becas Progresar 2026. Hasta el momento, el Ministerio de Capital Humano no anunció la fecha de apertura ni los requisitos para acceder al programa en el próximo ciclo lectivo.

Tradicionalmente, las convocatorias suelen habilitarse entre fines de marzo y comienzos de abril, por lo que se espera que haya novedades en los próximos días.

El programa Progresar está destinado a estudiantes de entre 16 y 24 años, aunque el límite de edad se amplía en algunos niveles educativos. Actualmente, otorga una asistencia mensual de $35.000, con una retención del 20% en el caso de alumnos del nivel obligatorio y durante el primer año para quienes cursan estudios superiores.