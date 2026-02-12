Progresar: ANSES está pagando las cuotas estímulos ¿de qué se trata?

ANSES inició el pago de las cuotas estímulo de Progresar para quienes cumplieron con los requisitos académicos. El refuerzo es de $35.000 y corresponde a estudiantes de las líneas Obligatorio y Superior que acreditaron su rendimiento durante el ciclo lectivo 2025.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzó a pagar este mes la primera de las cuotas estímulo por rendimiento académico a estudiantes del programa Progresar. Se trata de un refuerzo económico destinado a quienes cumplieron con los requisitos académicos establecidos por el Ministerio de Capital Humano.

Desde el ciclo lectivo 2025, no todos los beneficiarios de Becas Progresar cobran las 12 cuotas habituales. En términos generales, el programa abona 8 o 9 pagos, según la línea, y el cobro de las restantes queda sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones vinculadas al desempeño académico.

En febrero de 2026, el monto de las cuotas estímulo es de $35.000. A diferencia de las cuotas regulares, sobre este importe no se aplica el 20% de retención, ya que están directamente asociadas al rendimiento del estudiante.

Cuotas estímulo de Progresar Obligatorio

En el caso de Progresar Obligatorio, los estudiantes que se inscribieron en marzo de 2025 cobran en febrero la cuota 11 de un total de 12. En tanto, quienes se anotaron en agosto perciben la cuota 6 de 6.

En ambos casos, el pago se realiza únicamente si el estudiante no adeudó materias del ciclo lectivo 2025 ni de años anteriores al finalizar el período escolar. El cumplimiento de este requisito es indispensable para acceder al beneficio.

Progresar Superior: ¿hay cuota estímulo?

Para los beneficiarios de Progresar Superior, la modalidad es similar, aunque con exigencias específicas. Los inscriptos en marzo de 2025 reciben en febrero la cuota 11 de 12, mientras que quienes se anotaron en agosto de ese año cobran la cuota 6 de 6.

Estas liquidaciones se concretan una vez finalizada la tercera certificación de avance académico, trámite que debe realizar la institución educativa correspondiente.

De acuerdo con lo establecido en la Resolución 388/2026, al cierre del ciclo lectivo se evalúa el desempeño académico del estudiante. Los ingresantes deben acreditar al menos el 80% de las materias aprobadas según el plan de estudio vigente. Por su parte, los alumnos avanzados tienen que demostrar, como mínimo, un 50% de aprobación en el año en curso.

Progresar 2026: ¿qué pasa con las inscripciones?

Por el momento, el Ministerio de Capital Humano no habilitó la inscripción para Progresar 2026. Se estima que la nueva convocatoria se abrirá una vez iniciado el ciclo lectivo, entre marzo y abril.

Mientras tanto, se recomienda a los interesados verificar que puedan acceder correctamente a la plataforma Mi Argentina. En convocatorias anteriores, muchos estudiantes tuvieron inconvenientes al momento de postularse por no recordar su contraseña o no tener validada su identidad digital.