Programa Hogar: ahora será un subsidio directo en la garrafa ¿quiénes tienen que inscribirse?

La Secretaría de Energía confirmó que la inscripción al nuevo subsidio que reemplaza al Plan Hogar vencerá en junio de 2026. De esta manera, los beneficiarios del programa eliminado tendrán un plazo de seis meses para anotarse en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y continuar recibiendo la ayuda estatal para la compra de garrafas.

Fin del Plan Hogar y nuevo esquema de descuento

Antes del Plan Hogar, el Estado subsidiaba directamente el costo de la garrafa social. Sin embargo, el Gobierno decidió implementar ese programa tras detectar que el beneficio era utilizado por personas con alto poder adquisitivo, incluso en algunos casos para climatizar piscinas.

Desde este año comenzó a regir un régimen unificado de subsidios energéticos. A partir del segundo semestre, la ayuda para la compra de garrafas dejará de abonarse mediante un depósito mensual a cargo de la Anses.

En su lugar, el beneficio se aplicará como un descuento directo al momento de adquirir la garrafa, utilizando medios de pago electrónicos. Con este sistema, el Estado busca garantizar que el subsidio se destine exclusivamente al consumo de gas envasado. Por ese motivo, la inscripción en el nuevo registro es obligatoria para todos los ex beneficiarios.

Quiénes deben inscribirse

Deberán anotarse:

Todos los titulares del ex Plan Hogar.

Usuarios de garrafas que no estaban registrados previamente en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).

Personas que necesiten actualizar datos de ingresos o del grupo familiar.

El trámite se realiza de manera online a través de www.argentina.gob.ar/subsidios, mediante una declaración jurada. También puede gestionarse desde la aplicación Mi Argentina o en oficinas de Anses para quienes no puedan hacerlo de forma digital.

Requisitos para acceder al nuevo subsidio

Para obtener el subsidio que reemplaza al Plan Hogar, el grupo familiar deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Tener ingresos netos totales iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), lo que equivale aproximadamente a $3.900.000.

También podrán acceder hogares que superen ese tope si cuentan con:

Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Pensión Vitalicia para Veteranos de Guerra.

Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP.

Además, se establecen criterios de exclusión patrimonial. No podrán acceder quienes posean:

Un vehículo con menos de tres años de antigüedad (excepto personas con CUD).

Tres o más inmuebles.

Embarcaciones de lujo, aeronaves o participaciones societarias.

La Secretaría de Energía verificará el cumplimiento de los requisitos de los ex titulares mediante cruces de información con organismos como Anses, ARCA y SINTyS, a fin de asegurar que el beneficio llegue únicamente a quienes realmente lo necesitan.