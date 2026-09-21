Presupuesto 2027: qué pasará con Acompañamiento Social y Volver al Trabajo

El proyecto de Presupuesto 2027 contempla $187.200 millones para Acompañamiento Social y estima unos 200.000 beneficiarios, mientras que no incluye fondos para retomar los pagos de Volver al Trabajo.

El proyecto de Presupuesto 2027 confirmó la continuidad de Acompañamiento Social durante el próximo año, con fondos destinados a sostener el programa y una cobertura estimada de alrededor de 200.000 titulares. En cambio, Volver al Trabajo no cuenta con partidas para reanudar sus pagos.

De esta manera, el Gobierno definió en el proyecto presupuestario el futuro de los dos programas que surgieron tras la división de Potenciar Trabajo: Acompañamiento Social continuará vigente, mientras que Volver al Trabajo permanecerá sin transferencias.

Presupuesto 2027: Acompañamiento Social seguirá vigente

Acompañamiento Social depende de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, dentro del Ministerio de Capital Humano.

Para 2027, el proyecto de Presupuesto contempla $187.200 millones para este programa presupuestario. El monto representa aproximadamente el 4,6% de la función de promoción y asistencia social.

De acuerdo con las estimaciones oficiales incluidas en el proyecto, durante el próximo año la prestación alcanzará a aproximadamente 200.000 titulares.

El programa está destinado a hogares que atraviesan mayores niveles de exclusión y vulnerabilidad social. Entre sus destinatarios se encuentran personas de 50 años o más y madres de cuatro o más hijos menores de 18 años.

El Gobierno había extendido la vigencia de Acompañamiento Social hasta abril de 2028, a través de la Resolución 90/2026. Sin embargo, esa continuidad quedó condicionada a la disponibilidad presupuestaria, por lo que la inclusión de fondos para 2027 constituye una confirmación de su continuidad durante el próximo año.

Actualmente, el beneficio es de $78.000 mensuales. No se encuentran abiertas nuevas inscripciones y tampoco se realizan pases desde Volver al Trabajo.

Volver al Trabajo no tendrá pagos durante 2027

La situación es diferente para Volver al Trabajo. El proyecto de Presupuesto 2027 no contempla partidas destinadas a reanudar el pago de esta prestación.

El programa también nació tras la división de Potenciar Trabajo y originalmente tuvo una duración de 24 meses. A diferencia de Acompañamiento Social, el Gobierno no prorrogó su vigencia y avanzó con un esquema de capacitaciones mediante empresas privadas.

La eliminación de Volver al Trabajo derivó en una disputa judicial impulsada por organizaciones sociales. En una primera instancia, el Juzgado Federal de Campana dictó una medida cautelar que ordenó mantener los pagos, lo que permitió retomar temporalmente las acreditaciones de $78.000 realizadas por Anses.

El Ministerio de Capital Humano apeló esa decisión y posteriormente la Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar, habilitando nuevamente la suspensión de las transferencias.

Los demandantes intentaron llevar la discusión a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario, pero la Justicia rechazó ese planteo.

Por lo tanto, según lo contemplado en el proyecto de Presupuesto 2027, Acompañamiento Social continuará con fondos asignados durante el próximo año, mientras que Volver al Trabajo no tiene prevista la reanudación de sus pagos.