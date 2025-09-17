Presupuesto 2026: ¿qué pasará con los aumentos de la AUH y jubilaciones?

El proyecto de Presupuesto 2026 prevé una inflación del 10,1%, que marcaría el ajuste anual de la AUH y el SUAF. En cambio, para jubilados y titulares de pensiones no contributivas se anunció un 5% adicional, aunque aún no se definió cuándo se aplicará ese plus.

El proyecto de Presupuesto 2026 presentado esta semana por el presidente Javier Milei estima una inflación anual del 10,1%. Este dato no solo proyecta el comportamiento económico del próximo año, sino que también anticipa el ajuste previsto para las prestaciones sociales que dependen del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Según lo establecido en el Decreto 274/2024, los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) se actualizan mensualmente en función del IPC publicado por el Indec. De cumplirse la proyección oficial, ambas prestaciones tendrían un incremento acumulado del 10,1% en 2026.

Este mecanismo de movilidad, vigente desde abril de 2024, mantiene el vínculo directo entre la inflación y el valor de las asignaciones, por lo que cada publicación del IPC es esperada por millones de beneficiarios.

Jubilaciones y pensiones no contributivas: ¿tendrán un incremento adicional?

A diferencia de la AUH y el SUAF, el Presupuesto 2026 contempla un aumento adicional del 5% para:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Esto implica que, si se concreta la inflación del 10,1% estimada por el Gobierno, estos grupos recibirían un incremento total del 15,1% en sus haberes durante el próximo año.

Jubilados y pensionados: ¿sube el bono extra en 2026?

Si bien no esta confirmado, muchos especulan con un incremento del bono extra que se le paga a este grupo de beneficiarios.

Calendario de aplicación: aún sin definiciones

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que aún no se definió el momento en que se aplicarán los aumentos adicionales para jubilados y pensionados. La decisión quedará en manos del ministro de Economía, Luis Caputo, quien deberá establecer el calendario de implementación.