¿Presentaste de manera correcta la Libreta AUH? cómo chequear si te corresponde cobrar los $188000

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo pueden verificar desde la web o la app de Mi Anses si presentaron correctamente la Libreta. Este trámite, obligatorio antes de fin de año, permite acceder al complemento anual del beneficio.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recordó que los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) pueden consultar y presentar la Libreta desde la plataforma Mi Anses, tanto por la web como por la aplicación móvil. Este trámite es indispensable para cobrar el 20% retenido del beneficio correspondiente al año pasado.

Cómo consultar el estado de la Libreta AUH

Para hacerlo, los beneficiarios deben ingresar a Mi Anses con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro del sistema, deben dirigirse a la sección “Hijos” y luego a “Libreta AUH”.

Allí se muestra el estado de cada parte del formulario (controles de salud, vacunación y escolaridad) mediante un sistema de colores:

Verde: la sección fue presentada correctamente.

Naranja: la sección aún no fue entregada.

Este mecanismo permite saber si Anses recibió la información completa o si falta presentar algún dato. En caso de que haya pendientes, se recomienda completar el trámite cuanto antes para no perder el pago del complemento.

Trámite obligatorio para cobrar el complemento anual

La presentación de la Libreta es un requisito que deben cumplir todos los titulares de AUH cada año, ya que acredita que el niño o adolescente cumple con los controles sanitarios y educativos obligatorios.

Una vez presentada, Anses realiza el pago del 20% retenido en un plazo que varía entre 60 y 90 días, dependiendo de la fecha de carga. El trámite puede hacerse en línea, desde Mi Anses, o presencialmente en cualquier oficina del organismo sin necesidad de turno previo. El plazo para presentar la Libreta vence a fin de año.

Cuánto se cobra por el complemento de la AUH

El monto del complemento anual depende del tiempo durante el cual se percibió la AUH. Para quienes cobraron los 12 meses comprendidos entre marzo de 2024 y febrero de 2025, los valores son los siguientes:

$188.069,40 por menor.

$612.401,00 por hijo con discapacidad.

En el caso de los titulares que residen en el sur del país, los montos son mayores:

$244.491,60 por menor.

$796.122,60 por hijo con discapacidad.

Anses recordó la importancia de verificar el estado de la Libreta y completarla en tiempo y forma. Además de habilitar el cobro del complemento anual, esta presentación también permitirá acceder a la Ayuda Escolar y, si corresponde, al Complemento Salud del Plan de los Mil Días durante el próximo año.