“Premios”: la nueva estafa a nombre de ANSES por las fiestas

La Administración Nacional de la Seguridad Social alertó sobre maniobras fraudulentas en las que se ofrecen falsos beneficios por las Fiestas y recordó que solo son válidas las comunicaciones difundidas a través de sus canales oficiales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) emitió una advertencia ante recientes intentos de estafa detectados en distintas plataformas digitales. Según se informó, personas inescrupulosas se hacen pasar por personal del organismo y contactan a beneficiarios con el pretexto de ofrecer supuestos beneficios adicionales por las Fiestas, solicitando que se registren a través de enlaces, formularios o mensajes.

Desde ANSES remarcaron que toda publicación, mensaje o comunicación que no provenga del sitio oficial www.anses.gob.ar debe ser desestimada de inmediato. En ese sentido, aclararon que el organismo no solicita datos personales ni bancarios por correo electrónico, mensajes de texto, WhatsApp o redes sociales.

Ante la detección de este tipo de maniobras fraudulentas, se recomienda realizar la denuncia correspondiente ante la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios, desde donde se impulsarán las acciones necesarias para investigar estos hechos y prevenir nuevas estafas.

ANSES comunicó las actitudes que pueden ser estafas

La ANSES comunicó cuáles son las actividades que peden ser estafas:

Solicitar claves, PIN o contraseñas

Pedir pagos por WhatsApp o redes sociales

Ofrecer premios

Contactar desde cuentas personales

Canales oficiales para realizar denuncias

ANSES recordó que las denuncias pueden efectuarse únicamente a través de los siguientes canales oficiales:

De manera online: ingresando a mi ANSES > Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia.

De forma presencial: en Av. Paseo Colón 329, 5° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en la oficina de ANSES más cercana al domicilio.

Por escrito: mediante correo postal dirigido a Paseo Colón 329, 5° piso, frente, C.P. 1063, CABA.

El organismo insistió en la importancia de mantenerse informados por vías oficiales y de no compartir datos personales ante comunicaciones sospechosas, especialmente en fechas sensibles como las Fiestas, cuando suelen incrementarse este tipo de engaños.