PNC por discapacidad de ANSES: cuánto se cobra en noviembre de 2026 con el bono de $70.000

ANSES actualizará la Pensión No Contributiva por Discapacidad un 1,93% en noviembre de 2026. Con el bono extraordinario de $70.000, los beneficiarios cobrarán un total de $380.910,92.

La Pensión No Contributiva (PNC) por Discapacidad tendrá un aumento del 1,93% en noviembre de 2026. Con la actualización de ANSES, el haber mensual ascenderá a $310.910,92 y, con la continuidad del bono extraordinario de $70.000, los beneficiarios recibirán un total de $380.910,92.

El incremento se aplicará en el marco del esquema de movilidad mensual establecido por el Gobierno nacional, que actualiza las prestaciones previsionales de acuerdo con la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De esta manera, los titulares de la PNC por Discapacidad percibirán un ingreso bruto $5.886,96 superior al de octubre, cuando el haber fue de $305.023,96 y el bono se mantuvo en $70.000.

PNC por discapacidad: cuánto se cobra en noviembre de 2026

Con el aumento del 1,93%, la liquidación de la Pensión No Contributiva por Discapacidad quedará conformada por dos conceptos: el haber mensual actualizado y el bono extraordinario.

Los importes correspondientes a noviembre serán los siguientes:

Haber mensual de la PNC por Discapacidad: $310.910,92.

$310.910,92. Bono extraordinario: $70.000.

$70.000. Total bruto a cobrar: $380.910,92.

El bono de $70.000 continuará sin modificaciones, por lo que el aumento se aplicará únicamente sobre el haber de la prestación.

En octubre, los beneficiarios recibieron $375.023,96 entre la pensión y el refuerzo previsional. Por lo tanto, en noviembre tendrán una diferencia positiva de $5.886,96.

Si bien la movilidad oficial será del 1,93%, el incremento porcentual sobre el ingreso total será menor, debido a que el bono extraordinario permanece congelado.

Por qué aumenta la PNC por discapacidad en noviembre

La actualización de las pensiones y jubilaciones se realiza de acuerdo con el mecanismo de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024.

Este sistema toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec. De esta manera, los haberes previsionales se ajustan mensualmente en función de la inflación registrada.

El mecanismo reemplazó al esquema de movilidad trimestral anterior, que contemplaba una fórmula integrada por dos componentes: un 50% correspondiente a la variación de la recaudación de ANSES y otro 50% vinculado a la evolución de los salarios.

Dentro del sistema actual, la Pensión No Contributiva por Discapacidad está vinculada al haber mínimo jubilatorio. Por este motivo, cuando aumenta la jubilación mínima, también se actualiza el importe de esta prestación.

En noviembre de 2026, la jubilación mínima será de $444.158,46 y la PNC por Discapacidad equivaldrá al 70% de ese monto, sin incluir el bono extraordinario.

Qué pasa con la Emergencia en Discapacidad

En paralelo con la actualización de los haberes, el Congreso debate una prórroga de la Emergencia en Discapacidad, una iniciativa que ya cuenta con media sanción.

El tratamiento legislativo se desarrolla en un contexto de reclamos vinculados a las prestaciones y los derechos de las personas con discapacidad.

Mientras tanto, para noviembre, el importe de la Pensión No Contributiva por Discapacidad quedará fijado en $310.910,92. Con el bono extraordinario de $70.000, los beneficiarios alcanzarán un ingreso bruto mensual de $380.910,92.