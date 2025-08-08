PNC por discapacidad: ¿cuánto y cuándo vas a cobrar en agosto con el aumento?

Anses comenzó a pagar las pensiones no contributivas de agosto con un aumento del 1,62% y el bono de $70.000. El presidente Milei vetó el incremento adicional aprobado por el Congreso y la emergencia en discapacidad, mientras se mantiene el cronograma de pagos según DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzó el pago de las pensiones no contributivas (PNC) correspondientes a agosto de 2025. Estas prestaciones incluyen un aumento del 1,62%, oficializado mediante la Resolución 278/2025, y el bono de $70.000, que permanece congelado desde marzo de 2024 por decisión presidencial.

Con el nuevo ajuste y el bono vigente, los beneficiarios recibirán los siguientes importes:

Tipo de PNC Monto base Bono Total a cobrar Por discapacidad o vejez $220.013,76 $70.000 $290.013,76 Madres de siete hijos $314.305,37 $70.000 $384.305,37

Además, las madres de siete hijos con menores de hasta 17 años o hijos con discapacidad acceden a la Tarjeta Alimentar, otorgada por el Ministerio de Capital Humano en coordinación con Anses.

Cronograma de pagos según DNI

El calendario de cobro se organiza por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):

Viernes 8 de agosto: DNI terminados en 0 y 1

Lunes 11 de agosto: DNI terminados en 2 y 3

Martes 12 de agosto: DNI terminados en 4 y 5

Miércoles 13 de agosto: DNI terminados en 6 y 7

Jueves 14 de agosto: DNI terminados en 8 y 9

Los beneficiarios pueden consultar su liquidación en MI ANSES ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Emergencia discapacidad con veto presidencial

El Congreso había aprobado una ley que otorgaba un aumento extraordinario del 7,2% para jubilados y pensionados, además de actualizar el bono a $110.000. Sin embargo, el presidente Javier Milei vetó la medida mediante el Decreto 367/2025.

También fue vetada la declaración de emergencia en discapacidad, que contemplaba beneficios adicionales para titulares de PNC. Ambas iniciativas podrían ser reactivadas si Diputados y Senadores insisten con una mayoría especial de dos tercios.