PNC por discapacidad: ¿cuánto vas a cobrar en septiembre con el aumento?

Con el nuevo ajuste por inflación y el bono de refuerzo, los beneficiarios de Pensiones No Contributivas por discapacidad recibirán casi $300.000 en septiembre. ANSES confirmó los montos y el calendario de pagos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en septiembre un aumento del 1,9% a las Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad, en línea con la inflación de julio informada por el INDEC. Además, se mantiene el bono extraordinario de $70.000 para los beneficiarios con ingresos mínimos.

PNC por discapacidad: estos son los aumentos de septiembre

Esto es lo que van a cobrar las pensiones por discapacidad:

PNC por discapacidad sin bono : $224.194,02

: $224.194,02 Bono de refuerzo : $70.000

: $70.000 Total a cobrar en septiembre: $294.194,02

Este monto representa el ingreso bruto. El haber base equivale al 70% de la jubilación mínima, que también se actualiza por inflación.

Bono de $70000: ¿Quiénes lo reciben?

El bono de $70.000 lo perciben:

Titulares de PNC por discapacidad

Beneficiarios de PNC por vejez

Madres de 7 hijos (quienes cobran el 100% del haber mínimo)

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Quienes tengan un haber que, tras el aumento, quede por debajo de $294.194, recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.

PNC por discapacidad: ¿cuándo vas a cobrar?