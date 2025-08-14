PNC por discapacidad: ¿cuánto vas a cobrar en septiembre con el aumento?

Con el nuevo ajuste por inflación y el bono de refuerzo, los beneficiarios de Pensiones No Contributivas por discapacidad recibirán casi $300.000 en septiembre. ANSES confirmó los montos y el calendario de pagos.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en septiembre un aumento del 1,9% a las Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad, en línea con la inflación de julio informada por el INDEC. Además, se mantiene el bono extraordinario de $70.000 para los beneficiarios con ingresos mínimos.
PNC por discapacidad: estos son los aumentos de septiembre
Esto es lo que van a cobrar las pensiones por discapacidad:
- PNC por discapacidad sin bono: $224.194,02
- Bono de refuerzo: $70.000
- Total a cobrar en septiembre: $294.194,02
Este monto representa el ingreso bruto. El haber base equivale al 70% de la jubilación mínima, que también se actualiza por inflación.
Bono de $70000: ¿Quiénes lo reciben?
El bono de $70.000 lo perciben:
- Titulares de PNC por discapacidad
- Beneficiarios de PNC por vejez
- Madres de 7 hijos (quienes cobran el 100% del haber mínimo)
- Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
Quienes tengan un haber que, tras el aumento, quede por debajo de $294.194, recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.
PNC por discapacidad: ¿cuándo vas a cobrar?
El calendario de pagos de septiembre se extiende del 8 al 23 de septiembre, según la terminación del DNI. Puede consultarse en Mi ANSES o en el sitio oficial .