PNC por Discapacidad: ¿cuánto vas a cobrar en diciembre con el aguinaldo y bono de ANSES?

Con el aumento del 2,34%, el medio aguinaldo y el bono navideño de $70.000, las pensiones no contributivas tendrán en diciembre una de las liquidaciones más altas del año, con montos que superan los $427.000 y alcanzan más de $580.000 según cada prestación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en diciembre de 2025 las pensiones no contributivas (PNC) tendrán un aumento del 2,34% por movilidad, además del pago del medio aguinaldo y un bono navideño de $70.000. Con estas actualizaciones, los distintos beneficiarios recibirán montos reforzados para cerrar el año.

PNC por discapacidad: ¿quiénes la cobran y de cuánto será el pago?

Las pensiones no contributivas por invalidez están dirigidas a personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad social. Para acceder al beneficio se requiere contar con un 66% de incapacidad laboral, tal como establece el Decreto 843/2024.

Aunque la Emergencia en Discapacidad permite compatibilizar el cobro con el empleo formal, la Ley 27.793 se encuentra suspendida hasta que el Congreso determine los fondos para su financiamiento.

Montos de diciembre 2025

Monto mensual: $238.615,71

Medio aguinaldo: $119.307,85

Bono de Anses: $70.000

Total a cobrar en diciembre: $427.923,56

PNC por vejez: cuánto se cobra en diciembre

La PNC por vejez está destinada a personas mayores de 70 años sin recursos ni cobertura previsional. Actualmente ya no se tramita, ya que fue reemplazada por la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que se otorga desde los 65 años.

Montos de la PNC por vejez

Monto mensual: $238.615,71

Medio aguinaldo: $119.307,85

Bono navideño: $70.000

Total a cobrar en diciembre: $427.923,56

PUAM: cuánto se cobra en diciembre

La PUAM reemplaza a la PNC por vejez y garantiza ingresos previsionales al 65% del haber mínimo jubilatorio.

Montos de la PUAM

Monto mensual: $272.703,67

Medio aguinaldo: $136.351,83

Bono de Anses: $70.000

Total a cobrar en diciembre: $479.055,50

PNC para madres de siete hijos: cuánto corresponde en diciembre

Las pensiones no contributivas para madres de siete hijos se otorgan a mujeres que hayan tenido, adoptado o criado legalmente a siete hijos o más. No exige edad mínima ni aportes.

Montos de diciembre

Monto mensual: $340.879,59

Medio aguinaldo: $170.439,79

Bono de Anses: $70.000

Total a cobrar en diciembre: $581.319,38

Además, las titulares con menores de edad o hijos con discapacidad a cargo reciben Tarjeta Alimentar, otorgada automáticamente por el Ministerio de Capital Humano mediante el cruce de datos con Anses.

Calendario de pagos de diciembre

Anses dará a conocer en los próximos días las fechas definitivas para cada prestación, organizadas según la terminación del DNI, como es habitual.