PNC por discapacidad: cuánto cobrarán en junio de 2026 con aumento, bono y aguinaldo

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad recibirán en junio de 2026 un aumento del 2,58% por movilidad, según la actualización aplicada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Además, el organismo abonará el primer medio aguinaldo del año junto al bono extraordinario de $70.000.

El incremento se calculará tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Aunque la inflación de ese mes fue del 2,6%, la movilidad previsional aplicada será del 2,58%.

La diferencia responde a lo establecido en el Decreto 274/2024, que determina que Anses utiliza el índice con dos decimales para realizar las actualizaciones mensuales.

Cuánto cobrarán las PNC por discapacidad en junio

Las Pensiones No Contributivas por discapacidad equivalen al 70% de la jubilación mínima del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Con el nuevo aumento, el haber mensual pasará de $275.221,87 a $282.322,59.

A ese monto se le sumará el bono extraordinario de $70.000, que continuará vigente durante junio, y el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.

En el caso de las PNC por discapacidad, el Sueldo Anual Complementario (SAC) será de $141.161,30.

De esta manera, el monto total a cobrar quedará conformado de la siguiente manera:

Haber mensual: $282.322,59.

Bono extraordinario: $70.000.

Medio aguinaldo: $141.161,30.

Total a cobrar: $493.483,89.

Calendario de pagos de junio 2026

Anses confirmó el cronograma de pagos para los beneficiarios de Pensiones No Contributivas durante junio:

8 de junio: DNI terminados en 0 y 1.

9 de junio: DNI terminados en 2 y 3.

10 de junio: DNI terminados en 4 y 5.

11 de junio: DNI terminados en 6 y 7.

12 de junio: DNI terminados en 8 y 9.

Asimismo, el lunes 8 de junio también se acreditarán las asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) para todos los titulares de PNC.

Las liquidaciones estarán disponibles desde esa fecha en Mi Anses, donde los beneficiarios podrán consultar el detalle de sus haberes ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.