PNC por discapacidad: cómo actualizar los datos por Internet para no perder la pensión

Andis habilitó un formulario online para que los beneficiarios de Pensiones No Contributivas actualicen sus datos y eviten suspensiones. La medida busca mantener la información al día mientras continúan las auditorías del organismo.

La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) puso en marcha una nueva herramienta digital que permitirá a los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) actualizar sus datos personales de manera rápida y segura por Internet. El objetivo es mantener la información al día y evitar suspensiones en los pagos que gestiona la Anses.

El formulario online está disponible en el sitio oficial del Gobierno Nacional, dentro del apartado de Andis. Allí, los titulares de PNC por discapacidad pueden ingresar su nombre, apellido, domicilio, teléfono y correo electrónico, además de adjuntar imágenes del frente y dorso del DNI.

Desde el organismo aclararon que solo deben completar el trámite quienes necesiten modificar algún dato personal. En caso de que la información ya registrada —como dirección o correo electrónico— sea correcta, no es necesario realizar la gestión.

Esta medida llega luego de que se detectaran múltiples suspensiones de pensiones debido a que los beneficiarios no recibieron las cartas documento de citación a las auditorías. Por ese motivo, la herramienta digital busca facilitar la comunicación y prevenir errores administrativos.

Auditorías y controles siguen vigentes

A pesar de que el Congreso aprobó una ley de emergencia en discapacidad, su aplicación quedó suspendida por el Decreto 681/2025 hasta que se definan los mecanismos de financiamiento. No obstante, las auditorías de PNC continúan activas, por lo que las personas citadas deben presentarse presencialmente en el turno asignado para acreditar que cumplen con los requisitos del Decreto 843/2024.

En caso de suspensión, los beneficiarios pueden presentar un reclamo ante Andis escribiendo al correo reclamosdaaeyl@andis.gob.ar, o bien de forma presencial en las delegaciones del organismo o de la Anses.

Un fallo judicial clave

En un hecho de gran impacto, el Juzgado Federal 2 de Catamarca ordenó a Andis restablecer todas las PNC por invalidez laboral suspendidas a nivel nacional. El juez Guillermo Díaz Martínez también dispuso que el organismo se abstenga de aplicar nuevas suspensiones, marcando un precedente importante en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.