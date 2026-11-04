PNC noviembre 2026: cuánto cobran por discapacidad, madres de siete hijos y vejez con aumento y bono de $70.000

Mi Anses confirmó los valores de las PNC para noviembre de 2026, con un aumento del 1,93% y la continuidad del bono de $70.000. Cuánto cobran por discapacidad y madres de siete hijos, y qué monto corresponde a la PUAM.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos montos de las Pensiones No Contributivas (PNC) para noviembre de 2026. Las prestaciones recibieron un aumento del 1,93% por movilidad previsional y sus titulares continúan cobrando el bono extraordinario de $70.000. Con ambos conceptos, los ingresos pueden superar los $500.000, según el tipo de pensión.

La actualización se aplicó tomando como referencia la jubilación mínima, que este mes quedó establecida en $444.158,46, de acuerdo con la Resolución 304/2026 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Además, mediante el Decreto 1296/2026, el Gobierno oficializó la continuidad del refuerzo de $70.000 para jubilados y pensionados con menores ingresos.

Cuánto cobran las PNC por discapacidad en noviembre de 2026

Las Pensiones No Contributivas por discapacidad equivalen al 70% de la jubilación mínima. Por lo tanto, con el aumento de noviembre, el haber se ubicó en $310.910,92.

Al sumar el bono de $70.000, el ingreso bruto asciende a $380.910,92. Sin embargo, al momento de consultar la liquidación en Mi Anses, también debe contemplarse el descuento correspondiente al Programa Incluir Salud.

Los importes de noviembre quedan de la siguiente manera:

PNC por discapacidad: $310.910,92.

Bono de Anses: $70.000.

Descuento de Incluir Salud: $9.327,33.

Total neto a cobrar: $371.583,59.

Cabe recordar que el bono extraordinario permanece congelado en $70.000 desde marzo de 2024. Por este motivo, el incremento efectivo del ingreso total es del 1,57%, por debajo de la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Cuánto cobra la PUAM en noviembre

La PNC por vejez ya no se encuentra disponible para nuevas solicitudes. Actualmente, las personas de 65 años o más que reúnen las condiciones establecidas pueden tramitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Esta prestación equivale al 80% de la jubilación mínima. En noviembre de 2026, el haber quedó en $355.326,77.

Al incorporar el bono de $70.000, los titulares de la PUAM reciben un total de $425.326,77.

PNC para madres de siete hijos: cuánto cobran con el bono

Las titulares de Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos cobran un haber equivalente al 100% de la jubilación mínima.

Con la actualización de noviembre, la prestación se elevó a $444.158,46. Al sumar el refuerzo extraordinario de Anses, el ingreso bruto alcanza los $514.158,46.

La liquidación mensual queda conformada de la siguiente manera:

PNC para madres de siete hijos: $444.158,46.

Bono de Anses: $70.000.

Descuento de Incluir Salud: $13.324,75.

Total neto a cobrar: $500.833,70.

En este caso, el incremento efectivo del ingreso total es del 1,66%, también por debajo de la inflación de septiembre.

Tarjeta Alimentar ¿Qué beneficiarios de PNC la cobran?

Por otro lado, las titulares de Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos que tienen menores de edad o hijos con discapacidad a cargo pueden acceder a la Tarjeta Alimentar, siempre que cumplan con los requisitos del programa.

En noviembre de 2026, los importes del beneficio son los siguientes:

Un hijo: $72.250.

Dos hijos: $113.299.

Tres o más hijos: $149.425.

A diferencia de las prestaciones previsionales, la Tarjeta Alimentar no cuenta con una actualización automática por movilidad. Por lo tanto, sus valores permanecen sujetos a las decisiones del Ministerio de Capital Humano.