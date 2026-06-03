PNC en junio de 2026: cuánto vas a cobrar con aumento, aguinaldo y bono de Anses

Anses confirmó los nuevos montos de las Pensiones no Contributivas para junio de 2026: los beneficiarios cobrarán con aumento, medio aguinaldo y bono de $70.000. Enterate cuánto vas a recibir según tu prestación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los nuevos montos de las Pensiones no Contributivas (PNC) para junio de 2026. Los haberes llegan con un aumento del 2,58%, al que se suma el pago del medio aguinaldo y el bono extraordinario de $70.000, lo que eleva considerablemente el ingreso de los beneficiarios durante este mes.

El incremento fue oficializado por la Resolución 139/2026 de Anses, mientras que la continuidad del bono extraordinario fue ratificada por el presidente Javier Milei a través del Decreto 399/2026.

PNC por discapacidad y vejez: cuánto cobran en junio

Las Pensiones no Contributivas por discapacidad y por vejez equivalen al 70% de la jubilación mínima del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Con la actualización de junio, el haber mensual quedó fijado en $282.322,59.

A ese monto se le suma el bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo, por lo que el total a cobrar en junio de 2026 asciende a $493.483,89.

La liquidación queda conformada de la siguiente manera:

Haber mensual: $282.322,59

Bono extraordinario: $70.000

Medio aguinaldo: $141.161,30

Total a cobrar: $493.483,89

Aunque la movilidad aplicada fue del 2,58%, el aumento real en el bolsillo resulta menor debido al congelamiento del bono extraordinario desde marzo de 2024. En estas prestaciones, la mejora efectiva ronda el 2,06%.

Además, Anses recordó que ya no se tramitan nuevas PNC por vejez. En su lugar, las personas mayores de 65 años que no cuentan con los años de aportes necesarios pueden solicitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). En junio de 2026, sus beneficiarios cobrarán un total de $553.981,59, compuesto por $322.654,39 de haber, más bono y aguinaldo.

PNC para madres de siete hijos: cuánto cobran

La PNC para madres de siete hijos equivale al 100% de la jubilación mínima. Por ello, el haber de junio de 2026 quedó establecido en $403.317,99.

Con el agregado del bono de $70.000 y el medio aguinaldo, el monto total a percibir será de $674.976,99.

La composición del pago es la siguiente:

Haber mensual: $403.317,99

Bono extraordinario: $70.000

Medio aguinaldo: $201.659

Total a cobrar: $674.976,99

En este caso, el incremento real del ingreso es del 2,19%, también condicionado por el congelamiento del refuerzo extraordinario.

Tarjeta Alimentar: cuánto se suma al ingreso

Las titulares de la PNC para madres de siete hijos pueden acceder a la Tarjeta Alimentar si tienen hijos menores de edad o con discapacidad a cargo. Este beneficio se otorga de manera automática mediante el cruce de datos entre Anses y el Ministerio de Capital Humano.

Los montos vigentes desde junio de 2026 son:

Un hijo: $72.250

Dos hijos: $113.299

Tres o más hijos: $149.425

De esta manera, una beneficiaria con tres o más hijos a cargo puede llegar a percibir hasta $824.401,99 en junio, sumando la PNC, el bono, el aguinaldo y la Tarjeta Alimentar.

Cómo consultar la liquidación en Mi Anses

Las liquidaciones correspondientes a junio de 2026 estarán disponibles desde el 8 de junio en Mi Anses. Los titulares de PNC podrán revisar el detalle de su haber, el aguinaldo, el bono extraordinario y los descuentos aplicados ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.