Plazo Fijo: cuánto ganás si depositás $50.000 tras la baja de tasas

Las tasas de interés de los plazos fijos volvieron a bajar en varios bancos del país y eso impacta directamente en las ganancias que obtienen los ahorristas. Entidades como Banco Nación y Banco Macro redujeron en los últimos días las tasas nominales anuales (TNA) que pagan por depósitos en pesos a 30 días.

A pesar de este escenario, el plazo fijo tradicional sigue siendo una de las opciones más elegidas por quienes buscan una inversión simple y de bajo riesgo. En ese contexto, muchos ahorristas se preguntan cuánto pueden ganar hoy si depositan una suma pequeña, como $50.000.

Cuánto paga un plazo fijo de $50.000

Con las tasas actuales informadas por los bancos al Banco Central, una inversión de $50.000 a 30 días genera rendimientos diferentes según la entidad elegida.

Estos son algunos ejemplos aproximados:

Banco Provincia – TNA 19,50%: la ganancia ronda los $801 en un mes.

– TNA 19,50%: la ganancia ronda los BBVA Argentina – TNA 18,75%: se obtienen cerca de $770.

– TNA 18,75%: se obtienen cerca de Banco Macro – TNA 18,00%: deja alrededor de $740.

– TNA 18,00%: deja alrededor de Banco Galicia – TNA 18,25%: genera unos $750.

– TNA 18,25%: genera unos Banco Nación – TNA 17,50%: el rendimiento es de aproximadamente $719.

– TNA 17,50%: el rendimiento es de aproximadamente Santander Argentina – TNA 15,00%: la ganancia baja a unos $616.

En el caso de los bancos que actualmente ofrecen las tasas más altas del mercado, el rendimiento mejora:

Banco Masventas , Banco VOII y Crédito Regional Compañía Financiera – TNA 24,00%: permiten ganar cerca de $986 en 30 días.

, y – TNA 24,00%: permiten ganar cerca de $986 en 30 días. Banco Meridian – TNA 23,50%: paga alrededor de $966.

– TNA 23,50%: paga alrededor de $966. Banco Bica – TNA 23,00%: deja aproximadamente $945.

Por qué es importante comparar tasas

La diferencia entre bancos puede parecer pequeña en porcentajes, pero impacta directamente en el rendimiento final. Mientras algunas entidades pagan menos del 16% anual, otras superan el 24%, lo que puede significar cientos de pesos extra incluso en depósitos bajos.

Por eso, antes de constituir un plazo fijo, los especialistas recomiendan comparar las tasas que ofrece cada banco para maximizar la ganancia mensual.