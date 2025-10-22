Plan de los Mil Días: ¿cuánto vas a cobrar en noviembre?

Las familias con hijos menores de tres años que cobran la AUH recibirán en noviembre un total de $193.144,80 por niño, al sumar la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que durante noviembre de 2025 las familias con hijos menores de tres años que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) percibirán un total de $193.144,80 por cada niño. Este monto surge de la suma del haber de la AUH, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

AUH: ¿cuánto vas a cobrar si tenés un nene de menos de 3 años?

A partir del aumento del 2,08% dispuesto para noviembre, la AUH asciende a $119.691. De ese valor, Anses retiene el 20% mensual ($23.938,20) que se acumula hasta la presentación de la Libreta AUH, requisito que acredita los controles de salud y vacunación.

El monto que se deposita directamente será entonces de $95.752,80.

A esto se le suman los subsidios alimentarios que el organismo paga de forma automática, sin necesidad de trámites adicionales:

Tarjeta Alimentar: $52.250 para familias con un hijo, destinada a garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos.

Complemento Leche del Plan de los Mil Días: $45.142 para niños de hasta 3 años o embarazadas con asignación.

En conjunto, estos tres beneficios alcanzan un total de $193.144,80 por cada menor de tres años cubierto por la AUH.

Complemento Salud: un beneficio adicional anual

Dentro del Plan de los Mil Días, Anses también otorga la Asignación por Cuidados de Salud Integral, conocida como Complemento Salud. Este beneficio se paga una vez al año a las familias cuyos hijos estén inscriptos en el Plan Sumar, trámite que se realiza en el centro de salud más cercano.

El monto equivale al valor de la AUH vigente en febrero de cada año. En marzo de 2025, se abonaron $112.941 por menor, según la Resolución 67/2025. La próxima acreditación está prevista para 2026.

Desde Anses aclararon que este complemento no debe confundirse con el 20% retenido de la AUH, que se paga una vez presentada la Libreta y validada la información de salud y educación del niño.

Sin necesidad de trámite

Tanto la Tarjeta Alimentar como el Complemento Leche se acreditan de manera automática, gracias al cruce de datos entre Anses y el Ministerio de Capital Humano, por lo que no se requiere realizar gestiones adicionales para acceder al beneficio.

Con este esquema, el Plan de los Mil Días continúa reforzando la asistencia a las familias más vulnerables, garantizando una mejor nutrición y cuidados durante los primeros años de vida.