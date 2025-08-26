Pensiones por invalidez: ¿qué pasa si te piden una segunda auditoría?

La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) continúa con el proceso de auditorías médicas a titulares de Pensiones no Contributivas (PNC) por invalidez, en el marco del cumplimiento del Decreto 843/2024.

En las últimas semanas, algunos beneficiarios que ya se presentaron a la revisión médica han recibido una segunda citación, lo que genera dudas y preocupación entre los titulares.

¿Qué hacer ante una nueva citación?

Los especialistas recomendaron presentarse siempre a las convocatorias de Andis, incluso si ya se ha cumplido con una auditoría previa. La no asistencia puede derivar en la suspensión del pago por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Para evitar errores administrativos, se recomienda enviar un correo electrónico a citaciones@andis.gob.ar con la siguiente información:

Nombre y apellido del beneficiario

Datos de contacto (teléfono y correo electrónico)

Documentación presentada en la primera auditoría

Comprobante firmado y sellado de la revisión médica

Este procedimiento permite a Andis verificar el historial del beneficiario y evitar suspensiones injustificadas. Para consultas, también se puede llamar a los teléfonos (54 11) 4379 7630 / 7631.

Auditorías PNC ¿Qué hacer si no se puede asistir?

En caso de no poder concurrir al nuevo turno, el titular debe justificar su inasistencia con al menos 24 horas de anticipación. Para ello, debe enviar un correo a inasistenciapnc@andis.gob.ar adjuntando:

Documento Nacional de Identidad (DNI)

Documentación que respalde la causa de la incomparecencia

Si la PNC es suspendida por falta de presentación, el beneficiario puede iniciar un reclamo enviando un e-mail a reclamosdaeeyl-andis@andis.gob.ar.