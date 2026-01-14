Pensiones por discapacidad: cuánto vas a cobrar en febrero con el aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará en febrero de 2026 un aumento del 2,85% a las pensiones no contributivas (PNC). El ajuste se basa en la inflación de diciembre de 2025 informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y alcanza a las distintas prestaciones asistenciales que paga el organismo.

Además del incremento mensual, los beneficiarios continuarán cobrando el bono de $70.000, cuya vigencia fue ratificada en el Presupuesto 2026.

PNC por vejez y PUAM

Las pensiones no contributivas por vejez estaban destinadas a personas mayores de 70 años sin ingresos ni cobertura previsional. En enero de 2026, el haber es de $244.509,52 y, con el aumento del 2,85%, en febrero pasará a $251.478,04. Al sumar el bono, el total a cobrar será de $321.478,04.

Actualmente, la PNC por vejez ya no se tramita, ya que a partir de los 65 años se puede gestionar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

En el caso de la PUAM, el monto subirá de $279.439,46 a $287.403,48 en febrero de 2026. Con el refuerzo de Anses, el ingreso total mensual alcanzará los $357.403,48.

Pensiones no contributivas por discapacidad

Las pensiones no contributivas por discapacidad están dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad social que acrediten una incapacidad laboral igual o superior al 66%. En enero, el haber es de $244.509,52 y desde febrero ascenderá a $251.478,04. Con el bono de $70.000, el monto final será de $321.478,04.

Desde Anses recordaron que la Ley 27.793, que permitiría la compatibilidad de este beneficio con empleo registrado, continúa suspendida por razones presupuestarias. Por este motivo, quienes perciben esta pensión todavía no pueden acceder a trabajos formales sin perder el derecho a la prestación.

Pensiones no contributivas para madres de siete hijos

Las pensiones no contributivas para madres de siete hijos están equiparadas a la jubilación mínima. Actualmente, el haber es de $349.299,32 y en febrero se incrementará a $359.254,35. Con el bono de Anses, el total a cobrar será de $429.254,35.

Este beneficio está destinado a mujeres que hayan tenido, adoptado o criado legalmente a siete hijos o más, sin necesidad de acreditar edad ni aportes previsionales. Además, el Ministerio de Capital Humano otorga la Tarjeta Alimentar a las beneficiarias mediante un cruce de datos con Anses.