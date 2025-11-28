Pensiones No Contributivas suspendidas: cómo chequear en MI ANSES si te restablecieron el pago

Mi Anses habilitó las fechas de cobro de diciembre para titulares de PNC suspendidas, permitiendo verificar si la prestación fue restablecida. En diciembre, el beneficio por discapacidad alcanzará $427.923,56 entre haber, bono y aguinaldo, mientras sigue vigente la orden judicial que dispuso la restitución y el pago de retroactivos.

Luego de un fallo judicial, ANSES está restituyendo las Pensiones No Contributivas que dio de baja por no realizar la auditoría. A través de la página oficial de ANSES se puede chequear si están reestablecidads.

El sitio web de MI ANSES habilitó la consulta de fechas de cobro correspondientes a diciembre de 2025, una actualización clave para titulares de Pensiones no contributivas (PNC) que se encontraban suspendidas. Aunque las fechas ya están visibles, las liquidaciones aún no fueron publicadas y recién se conocerán a partir del 9 de diciembre.

Cómo saber si la PNC suspendida fue restablecida

Las personas afectadas por la suspensión pueden ingresar a Mi Anses y dirigirse a las secciones “Cobros” y “Consultar fecha y medio de cobro”.

Si aparece una fecha asignada para diciembre, significa que la prestación fue reactivada.

Por ahora, el detalle de los haberes no está disponible en el sistema, pero se publicará en los próximos días. Una vez cargadas las liquidaciones, los beneficiarios podrán ver los montos exactos del depósito.

Además, quienes tengan hijos a cargo volverán a percibir la asignación familiar del SUAF, que había quedado suspendida durante la interrupción del pago. También se acreditará el retroactivo de los meses no cobrados.

Cuánto cobrará una PNC por discapacidad en diciembre

Las PNC se actualizan por movilidad, ya que representan el 70% de la jubilación mínima. Con la Resolución 359/2025 de Anses, la PNC por discapacidad pasa a ser de $238.615,71.

En diciembre, este monto se complementa con:

Bono de $70.000

Segunda cuota del aguinaldo

De esta manera, el ingreso total para el mes será de $427.923,56.

Es importante destacar que los montos retroactivos no sufrirán ajustes, sino que se pagarán según los valores vigentes en cada mes de la suspensión.

Por qué se reactivaron las PNC

La restitución surge de una medida judicial dictada por el Juzgado Federal N° 2 de Catamarca, que ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) reestablecer las PNC suspendidas y depositar los haberes retenidos.

En cumplimiento de esa decisión, Andis emitió la Resolución 12621/2025, que instruyó a Anses a reactivar los pagos.

Además, la Justicia ordenó suspender nuevas auditorías a beneficiarios restituidos mientras dure la cautelar.

Qué hacer si no aparece fecha de cobro

Si al consultar en Mi Anses no figura una fecha asignada, se recomienda contactarse con la Defensoría del Pueblo de la jurisdicción correspondiente para recibir asesoramiento y verificar el estado del expediente.