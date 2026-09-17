Pensiones no contributivas por discapacidad: el Gobierno plantea cambios con el CUD y la aprobación en ANSES

El proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso plantea cambios en las Pensiones no Contributivas por Discapacidad, modifica los requisitos de acceso y establece nuevas condiciones para quienes trabajan, son monotributistas o autónomos. Además, propone cambios en las prestaciones y en la atención médica.

El Gobierno de Javier Milei propuso una serie de cambios en las Pensiones no Contributivas por Discapacidad a través del proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso.

Las modificaciones están incluidas en el Capítulo VI de la iniciativa y, en particular, abarcan los artículos 36 a 41. El texto alcanza disposiciones de las leyes 27.793, 13.478 y 24.901, esta última vinculada al sistema de prestaciones básicas de atención integral.

La propuesta todavía debe ser debatida y aprobada por el Congreso. Por ese motivo, los cambios podrían modificarse durante el tratamiento parlamentario.

Qué cambios propone el Gobierno para las Pensiones por Discapacidad

Uno de los principales cambios planteados está relacionado con las Pensiones no Contributivas por Invalidez Laboral.

El proyecto propone sustituir el artículo 9 de la Ley 13.478 y volver a establecer como eje la invalidez laboral para el acceso a la prestación.

De aprobarse el texto, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) dejaría de funcionar por sí mismo como vía directa para acceder a la prestación que liquida Anses. Los requisitos quedarían determinados por las condiciones establecidas en la normativa y su reglamentación.

Además, la iniciativa plantea una incompatibilidad entre la Pensión no Contributiva por Invalidez Laboral y el empleo formal.

La restricción también alcanzaría a quienes estén registrados como autónomos o monotributistas, de acuerdo con lo establecido en el proyecto.

Este punto representa un cambio respecto del esquema previsto por la Ley 27.793, que creó la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social.

Qué pasaría con la atención médica

El proyecto también propone derogar el artículo 8 de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Actualmente, esa disposición establece una garantía de atención médica para los beneficiarios de la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social.

La modificación forma parte del conjunto de cambios que el Gobierno busca implementar mediante el Presupuesto 2027.

Cambios en las prestaciones para personas con discapacidad

La iniciativa también modifica aspectos vinculados al Nomenclador de Prestaciones Básicas, utilizado para establecer los valores correspondientes a distintos servicios destinados a personas con discapacidad.

El proyecto plantea eliminar los valores universales del nomenclador. De esta manera, dejaría de existir el principio de un arancel uniforme para los distintos financiadores del sistema.

Al mismo tiempo, el texto mantiene formalmente el principio de universalidad de la atención y propone establecer un piso mínimo común, definido a partir de criterios de calidad, oportunidad y adecuación de las prestaciones.

Cuándo entrarían en vigencia los cambios

Las modificaciones propuestas todavía no están vigentes. Su aplicación dependerá de que el Congreso apruebe el Presupuesto 2027 y de la redacción final que resulte del debate legislativo.

El tratamiento se da además en un contexto marcado por el vencimiento de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, previsto para el 31 de diciembre de 2026.

La normativa contempla la posibilidad de extender su vigencia durante un año adicional. En el Congreso, sectores de la oposición impulsan actualmente su prórroga, mientras que la discusión también abarca la situación de las pensiones, los pagos a prestadores y la actualización de los aranceles.

En este marco, el presidente Javier Milei manifestó su compromiso de modificar el Presupuesto 2027 en caso de que la Ley de Emergencia en Discapacidad sea prorrogada.