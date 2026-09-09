Pensiones no contributivas de Anses: cuánto cobran en septiembre con el aumento y el bono de $70.000

Las Pensiones no Contributivas ya comenzaron a pagarse con un aumento del 2,11% y el bono de $70.000. Conocé los nuevos montos para discapacidad, vejez y madres de siete hijos, cuánto se suma por Tarjeta Alimentar y el calendario de pagos de Anses.

Los titulares de las Pensiones no Contributivas (PNC) comenzaron a cobrar los haberes correspondientes a septiembre de 2026 con un aumento del 2,11% y el refuerzo extraordinario de $70.000. El bono se mantiene sin modificaciones desde marzo de 2024, por lo que el incremento efectivo que reciben los beneficiarios es menor al porcentaje de movilidad.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicó la actualización establecida mediante la Resolución 257/2026, mientras que la continuidad del bono fue confirmada a través del Decreto 824/2026.

Cuánto cobran las Pensiones no Contributivas en septiembre

Los valores de las PNC están vinculados al haber mínimo jubilatorio del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), por lo que se actualizan cada vez que se aplica un aumento por movilidad.

En septiembre, los beneficiarios reciben los siguientes montos:

PNC por discapacidad: $300.043,24. Con el bono de $70.000, el total bruto llega a $370.043,24 .

$300.043,24. Con el bono de $70.000, el total bruto llega a . PNC por vejez: $300.043,24. Sumando el refuerzo, el monto bruto alcanza los $370.043,24 .

$300.043,24. Sumando el refuerzo, el monto bruto alcanza los . PNC para madres de siete hijos: $428.633,20. Con el bono, el total bruto asciende a $498.633,20.

Si bien el aumento nominal de los haberes es del 2,11%, el bono congelado hace que el incremento efectivo sobre el ingreso total sea menor. En las pensiones por discapacidad y vejez, el aumento real considerando el refuerzo es de aproximadamente 1,70%, mientras que para las madres de siete hijos llega al 1,81% respecto de agosto.

Cuánto cobra una madre de siete hijos con Tarjeta Alimentar

Las titulares de una PNC para madres de siete hijos también pueden acceder a la Tarjeta Alimentar cuando tienen hijos de hasta 17 años inclusive, o hijos con discapacidad a cargo.

El beneficio se asigna de manera automática mediante el cruce de información entre Anses y el Ministerio de Capital Humano, y el monto depende de la cantidad de hijos alcanzados:

Un hijo: $72.250.

$72.250. Dos hijos: $113.299.

$113.299. Tres o más hijos: $149.425.

De esta manera, una titular de una PNC para madres de siete hijos que tenga tres o más hijos alcanzados por la Tarjeta Alimentar puede recibir en septiembre un total bruto de $648.058,20, al sumar la pensión de $428.633,20, el bono de $70.000 y los $149.425 de la prestación alimentaria.

Calendario de pagos de las PNC de septiembre

Anses comenzó a depositar los haberes de septiembre de acuerdo con la terminación del DNI. El cronograma quedó establecido de la siguiente manera:

Terminación del DNI Fecha de pago 0 y 1 8 de septiembre 2 y 3 9 de septiembre 4 y 5 10 de septiembre 6 y 7 11 de septiembre 8 y 9 14 de septiembre

Los beneficiarios pueden consultar el recibo de haberes a través de Mi Anses, donde también podrán verificar el monto neto finalmente depositado luego de la aplicación de los descuentos correspondientes.

El pago de septiembre contempla así tanto la actualización por movilidad como el bono extraordinario de $70.000, aunque el valor del refuerzo continúa sin cambios desde 2024.