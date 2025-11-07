Pensiones No Contributivas: ¿cuánto vas a cobrar en noviembre con aumento y bono extra?

Anses aplicó un aumento del 2,08% en las Pensiones No Contributivas de noviembre y mantuvo el bono extraordinario de $70.000, que no se actualiza desde marzo del año pasado.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los nuevos valores de las Pensiones No Contributivas (PNC) correspondientes a noviembre de 2025, tras aplicar un incremento del 2,08% basado en la movilidad mensual ajustada según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre.

A pesar del aumento, los beneficiarios continuarán recibiendo el bono extraordinario de $70.000, que se mantiene sin actualización desde marzo del año pasado. La continuidad de este refuerzo fue oficializada por el presidente Javier Milei mediante el Decreto 771/2025, mientras que la Resolución 338/2025 confirmó la aplicación del ajuste por movilidad.

Pensiones por discapacidad y por vejez

Las personas que perciben PNC por discapacidad o vejez recibirán un haber mensual de $233.159,77, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. Con el bono extraordinario, el ingreso total llega a $303.159,77.

Sin embargo, al no haberse actualizado el refuerzo, el aumento real que perciben los beneficiarios es de solo 1,59%.

Cabe recordar que las pensiones por vejez ya no se otorgan, dado que fueron reemplazadas por la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Esta prestación alcanza los $266.468,31, o $336.468,31 con el bono incluido.

Por otra parte, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) informó que se volverán a pagar las PNC suspendidas, aunque todavía no se precisó si los depósitos se efectuarán este mes o en diciembre.

PNC para madres de siete hijos

Las beneficiarias de la PNC para madres de siete hijos perciben un haber igual al de la jubilación mínima. Con el aumento de noviembre, el monto base asciende a $333.085,39, y el total —sumando el bono extraordinario— llega a $403.085,39.

Pese a la suba, el incremento real es de 1,71%, también afectado por la falta de actualización del bono.

Además, estas titulares acceden automáticamente a la Tarjeta Alimentar, siempre que tengan hijos menores de 18 años o con discapacidad a cargo. Este beneficio, otorgado por el Ministerio de Capital Humano, tiene los siguientes valores:

$52.250 para un hijo.

$81.936 para dos hijos.

$108.062 para tres o más hijos.

De esta forma, Anses busca mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios de las PNC, aunque los incrementos continúan siendo menores al ritmo inflacionario registrado en los últimos meses.