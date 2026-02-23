Pensiones no contributivas: ¿Cuánto vas a cobrar con el aumento de marzo?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en marzo un aumento del 2,88% en las Pensiones no Contributivas, aunque el congelamiento del bono de $70.000 reduce el impacto real en los ingresos de los beneficiarios.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará en marzo de 2026 un aumento del 2,88% a las Pensiones no Contributivas (PNC). La actualización responde a la fórmula de movilidad mensual establecida en el Decreto 274/2024, que ajusta los haberes previsionales según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Los nuevos montos fueron oficializados mediante la Resolución 38/2026 y están atados al valor de la jubilación mínima. Además del incremento, los beneficiarios continuarán percibiendo el bono extraordinario de $70.000 previsto en el Presupuesto 2026. Sin embargo, este refuerzo se mantiene congelado desde marzo de 2024, lo que atenúa el impacto real de la suba.

PNC por vejez y PUAM

La PNC por vejez equivale al 70% de la jubilación mínima. Con la actualización de marzo, pasará de $251.478,05 a $258.720,62. Con el bono adicional de $70.000, el ingreso total alcanzará los $328.720,62.

Cabe recordar que esta prestación ya no se otorga a nuevos beneficiarios. Las personas de 65 años que no cuentan con los aportes necesarios pueden acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% del haber mínimo. En marzo, la PUAM se elevará a $295.680,70 y ascenderá a $365.680,70 al sumarse el bono.

Debido al congelamiento del refuerzo, el aumento real será menor al 2,88% nominal: en la PNC por vejez se ubicará en 2,41% y en la PUAM en 2,32%.

Pensiones no Contributivas por discapacidad

Las PNC por discapacidad también equivalen al 70% del haber mínimo. Desde marzo, el monto será de $258.720,62 y alcanzará los $328.720,62 con el bono de $70.000. En este caso, el incremento real se ubicará en torno al 2,25%.

PNC para madres de siete hijos

La PNC destinada a madres de siete hijos está equiparada a la jubilación mínima. Por lo tanto, en marzo de 2026 el haber ascenderá a $369.600,88. Con el refuerzo extraordinario, el ingreso mensual total será de $439.600,88.

No obstante, al mantenerse sin cambios el bono, el incremento real será del 2,41%.

Además, estas beneficiarias perciben la Tarjeta Alimentar por hijos menores de edad o con discapacidad. Este subsidio forma parte del Programa Argentina Contra el Hambre y es otorgado por el Ministerio de Capital Humano mediante el cruce de datos con Anses.

