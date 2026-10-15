Pensiones no contributivas: cuánto cobrarán en noviembre con el aumento de Anses

La Anses aplicará un aumento del 1,93% a las Pensiones no Contributivas (PNC) en noviembre de 2026. Además, los beneficiarios seguirán cobrando el bono de $70.000, por lo que los importes finales dependerán del tipo de prestación y de los descuentos aplicados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizará los haberes de las Pensiones no Contributivas en noviembre, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informara la inflación de septiembre. Aunque el organismo estadístico comunicó una suba de precios del 1,9%, el porcentaje exacto utilizado para la movilidad previsional es del 1,93%.

El aumento alcanzará a las pensiones por discapacidad, por vejez y para madres de siete hijos. A su vez, continuará vigente el bono de $70.000, que permanece congelado desde marzo de 2024.

¿Cuánto cobrarán las PNC por discapacidad en noviembre de 2026?

Las Pensiones no Contributivas por discapacidad equivalen al 70% de la jubilación mínima. Con el aumento del 1,93%, el haber pasará de $305.023,96 a $310.910,92.

La liquidación de noviembre quedará conformada de la siguiente manera:

Haber mensual: $310.910,92.

Bono de Anses: $70.000.

Total bruto: $380.910,92.

Descuento de Incluir Salud: $9.327,33.

Total neto a cobrar: $371.583,59.

Hasta fin de año continuará vigente la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. Sin embargo, el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027 propone modificaciones en las condiciones de acceso a estas prestaciones.

¿Cuánto cobrarán las PNC por vejez?

Las Pensiones no Contributivas por vejez también representan el 70% de la jubilación mínima. Por este motivo, su importe aumentará a $310.910,92 en noviembre.

Los beneficiarios percibirán los siguientes montos:

Haber mensual: $310.910,92.

Bono de Anses: $70.000.

Total bruto: $380.910,92.

Descuento de Incluir Salud: $9.327,33.

Total neto a cobrar: $371.583,59.

Actualmente, Anses ya no otorga nuevas pensiones no contributivas por vejez. En su lugar, las personas de 65 años o más que no reúnen los aportes necesarios para jubilarse pueden solicitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), siempre que cumplan los requisitos correspondientes.

¿Cuánto cobrará la PUAM en noviembre?

La Pensión Universal para el Adulto Mayor equivale al 80% de la jubilación mínima. En noviembre de 2026, el haber aumentará de $348.598,81 a $355.326,77.

Con el bono de $70.000, el total bruto ascenderá a $425.326,77. Luego de aplicar el descuento correspondiente a PAMI, el importe neto será de $414.666,96.

A diferencia de las PNC por discapacidad y por vejez, los titulares de la PUAM cuentan con cobertura de PAMI.

¿Cuánto cobrarán las madres de siete hijos en noviembre?

Las Pensiones no Contributivas para madres de siete hijos equivalen al 100% de la jubilación mínima. Por eso, el haber aumentará de $435.748,51 a $444.158,46 en noviembre de 2026.

La liquidación mensual será la siguiente:

Haber mensual: $444.158,46.

Bono de Anses: $70.000.

Total bruto: $514.158,46.

Descuento de Incluir Salud: $13.324,75.

Total neto a cobrar: $500.833,71.

Esta prestación es mensual y vitalicia, y está destinada a mujeres que tienen o tuvieron siete o más hijos, incluidos los adoptados, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa.

¿Las madres de siete hijos pueden cobrar la Tarjeta Alimentar?

Sí. Las titulares de esta pensión pueden acceder a la Tarjeta Alimentar cuando tienen hijos menores de 18 años o hijos con discapacidad, de acuerdo con las condiciones del programa.

Los importes mensuales vigentes son:

$72.250 por un hijo.

$113.299 por dos hijos.

$149.425 por tres o más hijos.

La Tarjeta Alimentar se paga por separado de la pensión y no se actualiza automáticamente con el aumento de las prestaciones previsionales.

¿Cuándo se cobran las Pensiones no Contributivas en noviembre?

Anses ya había establecido el calendario de pagos de noviembre mediante la Resolución 349/2025, publicada en el Boletín Oficial a fines del año pasado. No obstante, el cronograma deberá adaptarse a los feriados decretados por la visita del papa León XIV.

Los beneficiarios deberán consultar las fechas actualizadas de pago para conocer cuándo tendrán depositada su prestación según la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI).