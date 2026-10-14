Detuvieron a un hombre por podar árboles sin autorización en Ciudad: la multa puede llegar a $4 millones

El hombre utilizaba una motosierra para intervenir dos árboles del arbolado público en las inmediaciones de San Luis y Federico Moreno. Cuando los preventores intentaron identificarlo, escapó, pero fue interceptado y trasladado a una comisaría. Qué dice la ley y en qué casos la multa puede llegar hasta los $9 millones.

Un hombre fue detenido en la Ciudad de Mendoza luego de ser sorprendido con una motosierra mientras podaba dos árboles del arbolado público sin autorización. Cuando los preventores municipales intentaron identificarlo, escapó, pero fue interceptado a pocas cuadras. Además de la intervención policial, el caso podría derivar en una multa de hasta $4 millones.

El episodio ocurrió cerca de la intersección de San Luis y Federico Moreno. Tras detectar la situación, los agentes intentaron identificar al hombre, pero este se negó a responder y huyó. Finalmente, fue interceptado en Salta y San Luis y trasladado a la Comisaría 33.

Cómo fue el procedimiento en Ciudad de Mendoza

El hecho fue advertido por un móvil de preventores que recorría la zona. Los agentes detectaron que un hombre utilizaba una motosierra para podar dos árboles sin autorización y se acercaron para consultarlo.

Sin embargo, el sospechoso se negó a responder las preguntas y se dio a la fuga. Los preventores iniciaron un seguimiento y lograron interceptarlo en la esquina de Salta y San Luis.

Con la llegada de un móvil policial, el hombre fue aprehendido y trasladado a la Comisaría 33 para la averiguación de antecedentes.

En paralelo, inspectores de la Municipalidad de Mendoza confeccionaron un acta por la presunta infracción. La intervención sobre el arbolado público está regulada por el Código de Convivencia y la Ley Provincial 9702.

De acuerdo con la información oficial del municipio, la sanción por este episodio podría alcanzar los $4 millones. El monto definitivo dependerá de la normativa aplicada y de la evaluación de la infracción.

La poda, la tala o cualquier intervención sobre el arbolado público no puede realizarse libremente por particulares. La normativa establece que estas tareas deben quedar a cargo de las autoridades competentes y que las intervenciones no autorizadas pueden derivar en sanciones.

Mendoza estableció un régimen de multas por dañar el arbolado público

En agosto de 2026 se publicó el Decreto 1720/2026, que reglamenta la Ley Provincial 7874 y su modificatoria, la Ley 9702. El régimen establece criterios técnicos y pautas para la preservación, conservación y mantenimiento del arbolado público. El gobierno reglamentó las sanciones para aquellas personas que talen, corten o dañen el arbolado público con sanciones que pueden ir desde $60.000 a $9 millones.

Además, en octubre se avanzó con la reglamentación de las sanciones para las infracciones forestales. El esquema contempla multas que se gradúan según la gravedad del hecho y las características de los árboles afectados.

La normativa alcanza a particulares, empresas de servicios y organismos que realicen intervenciones sobre ejemplares del arbolado público. En las calles, avenidas, plazas y paseos de jurisdicción local, los municipios conservan las facultades de fiscalización y aplicación de sanciones.

Cómo se calcula la multa por dañar un árbol

El régimen contempla distintos criterios para determinar el monto de la sanción, entre ellos:

La especie del árbol y su valor ambiental o patrimonial.

y su valor ambiental o patrimonial. La edad, el porte y el estado del ejemplar.

La cantidad de árboles afectados.

La gravedad del daño y la posibilidad de recuperarlo.

y la posibilidad de recuperarlo. La existencia de antecedentes o reincidencia.

La conducta posterior del responsable y la eventual reparación del perjuicio.

Las infracciones pueden dar lugar a multas y, según las características del caso, a obligaciones de recomposición, reparación o compensación del daño. La sanción debe establecerse mediante el procedimiento correspondiente y respetar el derecho de defensa.

Infracciones leves: de $60.000 a $300.000.

de $60.000 a $300.000. Infracciones graves: de $300.000 a $1.800.000.

de $300.000 a $1.800.000. Infracciones muy graves: pueden alcanzar los $9 millones.

Entre las conductas consideradas de mayor gravedad aparecen la destrucción de dos o más árboles, la poda drástica, el envenenamiento deliberado de ejemplares y la falsificación de información técnica.

Por qué está prohibido podar el arbolado público sin permiso

Los árboles de calles, avenidas, plazas y paseos forman parte del patrimonio ambiental urbano. Su mantenimiento requiere criterios técnicos para evitar daños que comprometan su crecimiento, estabilidad o supervivencia.

Por eso, la normativa reserva las tareas de poda, erradicación y manipulación a las autoridades competentes. Los vecinos que detecten ramas peligrosas, ejemplares enfermos o intervenciones irregulares deben dar aviso al municipio, en lugar de actuar por cuenta propia.