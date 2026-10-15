San Luis: murió un camionero mendocino tras chocar contra un puente en la Autopista de las Serranías Puntanas

El hombre falleció este jueves luego de que el camión que conducía impactara contra una estructura de hormigón a la altura de Balde. La Policía investiga las causas del siniestro y analiza si el conductor pudo haberse quedado dormido o sufrió una descompensación.

Un camionero mendocino murió este jueves en un accidente vial en San Luis, luego de que el transporte de carga que conducía chocara contra la estructura de un puente sobre la Autopista de las Serranías Puntanas. La víctima tenía domicilio en Luján de Cuyo, Mendoza.

El siniestro ocurrió alrededor de las 13.35, a la altura de la localidad de Balde. Por motivos que todavía se investigan, el conductor perdió el control del vehículo y terminó impactando violentamente contra una estructura de hormigón.

Como consecuencia de la fuerza del choque, el mendocino murió en el lugar. Personal policial y equipos de emergencia acudieron a la zona para intervenir y realizar las primeras actuaciones.

Cómo ocurrió el accidente en la Autopista de las Serranías Puntanas

El choque se produjo sobre una de las principales vías de circulación de San Luis, cuando el camión conducido por Funes impactó contra la estructura de uno de los puentes que atraviesan la autopista.

Hasta el momento, no se establecieron oficialmente las circunstancias que provocaron la pérdida de control del transporte.

Los efectivos que intervinieron en el lugar iniciaron las actuaciones correspondientes para reconstruir la secuencia del accidente y determinar qué ocurrió antes del impacto. La violencia del choque provocó la muerte del conductor, que tenía domicilio en el departamento mendocino de Luján de Cuyo.

📼 Fuerte accidente en el ingreso a Balde: un camión quedó destruido Video: Jorge Castro https://t.co/hdaqJIdVKL — El Chorrillero (@elchorrilleroSL) October 15, 2026

Investigan si el camionero se quedó dormido o sufrió una descompensación

Entre las hipótesis que se analizan para explicar el siniestro aparecen dos posibilidades: que el conductor se haya quedado dormido mientras conducía o que haya sufrido una descompensación al volante.

Sin embargo, ninguna de estas versiones fue confirmada oficialmente. Por ahora, se trata de líneas de investigación que deberán ser evaluadas a partir de las pericias y los elementos reunidos en el lugar.

Las autoridades buscan establecer si hubo algún factor relacionado con el estado del conductor o si existió otra circunstancia que provocó que el camión se desviara de su trayectoria y terminara contra el puente.